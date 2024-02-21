Kırmızı et fiyatları için korkutan uyarı!

2010'da 25 lira olan karkas etin kilogram fiyatının 460 liraya kadar çıktığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Girdi fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki 4-5 ay sonrasında vatandaş 1000 lira ve üstünde et almak zorunda kalacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:19
Kırmızı et fiyatları için korkutan uyarı!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son birkaç aydır et fiyatlarına düzenli ve sistematik şekilde zam yapıldığını belirtti.

BUNLAR OLMADIKÇA ET FİYATLAR DÜŞMEYECEK

Yaptığı yazılı açıklamada ramazan öncesi yapılan bu zamları anlamakta zorlandığını belirten Adem, şunları kaydetti:

"Türkiye, hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülkeden, hayvan ithal eden ülkeye dönüştü. Her yerimiz mera ama hala canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Üreticimiz üretemez hale geldi. Vatandaşımız eti, sütü, alamaz hale getirildi. Tarım Bakanlığı bu sorunu sürekli ithal et ile çözmeye çalışıyor. İthal et dövizle alınıyor. Döviz de yüksek olduğu için uygun eti yurt dışından bile alamıyoruz. Fiyatların durması ve düşmesi için üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe et fiyatlarında artış devam edecek."

FİYATI BİN LİRAYI AŞABİLİR

Besicilerin zor durumda olduğunu, üretim maliyetlerinin arttığını kaydeden Erhan Adem, "2010'da karkas etin kilogram fiyatı 25 lirayken Şubat 2024 itibarıyla 460 liraya kadar çıktı. Eğer girdi fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki 4-5 ay sonrasında vatandaş 1000 lira ve üstünde et almak zorunda kalacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin hayvancılıkta artık bir kaos içinde bulunduğunu öne süren Adem, "Ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.


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