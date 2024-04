Kırmızı et fiyatlarındaki artışın tek nedeni yem fiyatı değil

Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:58

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:59

Yem üreticilerinin kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin tek nedeni yem fiyatları değil savunmasına kırmızı et üreticisinden destek geldi.

"YEM FİYATI NORMAL, HAYVAN SAYISI YETERSİZ"

2019- 2021 yılları arasında Türkiye’de dişi sığır kesimi olduğu için bugün nüfusa oranla hayvan sayısının yetersiz kaldığını belirten Ayhan, “O dönem bakanı ikna edemedik, süt üreticisi zarar edince sektörden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Türkiye’de kırmızı ette sıkıntının sebebi o yıllarda kesilen ineklerimiz. Şu an biz erkek besili dana bulamıyoruz. Pazara gelen 20 dananın başında 50 alıcı bekliyoruz. Biz yemi, yemin hammaddesini çiftçiden alıyoruz. Geçen sene 6 lira olan arpanın fiyatının bu sene aynı kalması mazot ve gübre fiyatından dolayı mümkün değil. Yem fiyatları yüksek değil. Hayvan sayısı yeterli değil. Ben kırmızı et fiyatlarını yem fiyatlarına bağlamıyorum. Yem fiyatları normal. Hayvan sayımızla ilgili sıkıntımız var. Biz anayı danayı yemişiz” dedi.

"SEKTÖRDEKİ TEKELLEŞMENİN FİYATLAR ÜZERİNDE ETKİSİ VAR"

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarında sektördeki tekelleşmeyle de ilgisi olduğuna işaret eden Ayhan, “60 büyük firma var, biraraya gelip istediklerini yapıyorlar, yaptırıyorlar, fiyatların da belirlenmesinde etkili oluyorlar. Devletimiz de 60 bin hayvanı olana da 60 hayvanı olana da aynı hayvancılık desteğini sunuyor” dedi.

"ZAMLAR ET VE SÜT KURUMU’NUN ZARARINI KAPATAMAZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetersiz hayvan sayısı sorununun önüne geçmek için 600 bin hayvan ithalatının çözüm olmayacağını iddia eden Ayhan, bu çözümün daha önce de denendiğini ve başarısız olduğunu savundu. Ayhan, Et ve Süt Kurumu’nun et fiyatlarına yaptığı son yüzde 27’lik zam oranının ise kurumun ettiği zararın önüne geçmeye yardımcı olamayacağını belirterek, “Sanki ülke enflasyonu yükselten tek ürün et ve süt gibi. Kamu zararı yazıyordu. Şimdi bu zamla zararın birazından kurtuldu. 250 liraya kıyma satıyor, kasap esnafı 600 liraya satınca kıymayı bir kilo etten 300 lira kar mı ediyor, hayır. Yüzde 25 zam da onları zararı kurtarmaz” sözleriyle öne sürdü.

"BESİ İŞLETMESİNE RUHSAT ALMAK BİR EZİYET"

Besi işletmelerine ruhsat almada bürokratik zorlukların bulunduğunu öne süren Ayhan, bunun hayvan üretimini aksattığını söyleyerek; “Ülkemizdeki besi işletmelerinin yüzde 95’i ruhsatsız. Maalesef günümüzde il müdürlüğümüzden, belediye, bakanlıktan bir işletme ruhsatı çıkarmak, 7 kuruluşun görüşü alınıyor. Ankaraya bakanlığa gidiyor Bir otel, bir gazino yapsan ruhsat almak kolay bir besi işletmesi ruhsatı almak üreticiye verilecek en büyük ceza. Öyle üreticiler var ki 4 aydır hala bakan beyin önünde imzalanmayan imza bekleyen projeler var. Böyle bir dünya yok İşletme ruhsatı almak bu kadar zulüm olmamalı” dedi.