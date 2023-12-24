Kış geldi! Tezgahta kilosu 500 liraya kadar çıktı

Eskişehir’de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan pişmiş kestanenin kilosu 500 liradan satılıyor.

İHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:07
Kış geldi! Tezgahta kilosu 500 liraya kadar çıktı
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Kış mevsiminin gelmesiyle havalar soğudu, kışın vazgeçilmez ürünü kestane tezgahlardaki yerini aldı.

Yaz mevsiminde mısır satan esnaf, kestane tezgahlarını umutla açtı.

Kestanenin birçok faydası olduğunu dile getiren esnaf, özellikle soğuk havalarda vatandaşların içini ısıttığını, bu sebeple çok sevildiğini söyledi.

Kestanenin fiyatından dolayı vatandaşların almakta çekimser davrandığını ifade eden kestane esnafı, yeni yılla birlikte satışlardan umutlu olduklarını söyledi.

100 gram pişmiş kestanenin 50 lira, 1 kilogramının ise 500 lira olduğu öğrenildi.

Kestane satıcıları yılbaşında da tezgahlarının başında olacaklarını belirtirken, güzel bir satış yapmak istediklerini dile getirdiler. Faydaları saymakla bitmeyen pişmiş kestaneler, sıcacık tezgahlarda alıcılarını bekliyor. 


Kestane Kış mevsim

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