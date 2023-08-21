Kalp hastalıklarından kansere bir mucize: Kestanenin sağlığa faydaları

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:33

Koyu kahverengi bir renge sahip olan ve kuzey yarım kürede ılıman iklimlerde yetişen kestane, sonbahardan ilkbahara kadar olan aylarda pazarlarda yerini alır. Vitamin ve mineral kaynağı olan kestane, özellikle kış aylarında gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

KESTANENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

İçeriğindeki C vitamini ile kolesterol düşürücü etkiye sahiptir. Ayrıca kestanede bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri kolesterol seviyelerini olumlu yönde etkiler.

Kestanede bulunan ikincil bitkisel maddeler yüksek antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler.

Antioksidan özelliği ile kalp hastalıkları ve kansere karşı da koruma sağlar.

Kestane içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve magnezyum ile kemiklerin ve dişlerin sağlıklı kalmasını sağlar.

Kestane içerdiği lif ve karbonhidratlar nedeniyle oldukça doyurucu bir besindir.

Bağırsak florasını destekler ve kabızlığı önler.

Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır, bu da zihinsel sağlığın iyileşmesine katkıda bulunur.

Lif içeriği sayesinde bağırsaklarda yavaş emilir ve kan şekerinde hızlı yükselmeye neden olmaz. Bu özelliği ile şeker hastaları da bu besini kontrollü bir şekilde tüketebilir.

Kestane zengin amino asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan kişiler, yaşlılar ve sporcular da kestane tüketebilir.

Kestane, ister bütün ister un halinde olsun, çölyak hastalığı veya gluten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır.

Kestanede bulunan fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyinde mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler.

KESTANE NASIL YENMELİDİR?

Kestaneyi çiğ ya da pişirerek tüketmelisiniz. Kestane en faydalı besinlerden biri olduğu için pişirilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

KESTANENİN SAĞLIĞA ETKİLERİ NELERDİR?

Şeker hastaları için nişasta ve şeker dikkat edilmesi gereken besin bileşenleridir. Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle diyabet, kolit veya obezite hastaları için kontrollü kestane tüketimi önerilir.

Kestane, çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilecek bazı etken maddeler içerir. Hazımsızlık veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kestane pişirilerek yenmelidir.