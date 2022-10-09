09 Ekim 2022 Pazar, 09:46

Mahfi Eğilmez'in Kitaplar ve Yorumlar başlıklı köşesinde yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

Biltekin Özdemir; Atatürk Dönemi Maliyesi ve Ekonomisi, Başkent Üniversitesi Yayınları, 2022

Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu görevinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına yükselmiş bulunan Dr. Biltekin Özdemir daha sonra siyasete girmiş ve milletvekilliği, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Vefat etmeden önce tamamladığı bu kitabının yayınlandığını görmedi. Kitabı oğlu Ahmet ve kızı Zeynep Esra yayınladılar. Kitap, Atatürk döneminin mali ve ekonomik olaylarını, gelişmelerini, alınan vergileri, yapılan harcamaları ve uygulanan politikaları son derecede ayrıntılı ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Araştırmacılar için bir başucu eseri.

Cumhur Dülger, Refah Devleti ve Yoksulluk Kapsamında İktisat Tarihi, Kriter Yayınları, 2022

Ekonomi ve kamu maliyesi tarihiyle ilgili birçok kitap okudum, aralarında çok etkileyici olanlar vardı ama bu kitap kadar önemine karşın az bilinen konuları birbirine bağlayan, derli toplu anlatanına çok az rastladım. Kitabı okuyanların çoğu, samiriyeli ikilemi, paternalizm gibi ilk kez duydukları bazı konularla karşılaşacaklar. Aslında bu konular yeni değil hatta bazıları çok eski ama yeterince ele alınıp işlenmiş konular olmadığı için bilinmiyor. Oysa bugünü anlamak için bunları bilmek gerekiyor. Mesela dünya tarihinde ilk vergi uygulamasının günümüzden 4000 yıl kadar önce Asur kolonileri döneminde Kültepe’de (Kayseri – Türkiye) olduğunu bilenlerin sayısının fazla olmadığına eminim. Özetle söylemem gerekirse Dülger’in bu kitabı ekonomiye ve kamu maliyesine ilgi duyan herkesin ama en çok da öğrencilerin pek çok kavramı yerli yerine oturtmasını sağlayacak eşsiz bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Bilin Neyaptı (editör), Türkiye’de Kurumsal Dönüşüm, Pankuş Yayınları, 2022

Bilin Neyaptı’nın editörlüğünde (kitapta bir de makalesi var) Bilsay Kuruç, Hakan Özyıldız, Necdet Pamir ve Selim Soydemir çok önemli bir konuyu, kurumsal dönüşümü ele almışlar. Yazarlar kitapta planlama, hazine, merkez bankası sermaye piyasası ve enerji açısından Türkiye’de son yıllarda yaşanan kurumsal dönüşümü tarihsel çerçeve içinde değerlendirmiş ve bu konuda yaşanan gelişmeler karşısında eleştiri ve önerilerini ortaya koymuşlar. Türkiye ekonomisi açısından en önemli alanlarda yaşanan dönüşümü anlamak ve gidişi yerli yerine oturtmak açısından okunması gereken bir kitap.

Christopher H. Browne, Değer Yatırımcılığı için Küçük Kitap (Çeviri: Ergun Unutmaz), Scala Yayıncılık, 2022

Adı küçük olsa da ele alıp işlediği konuları büyük olan bu kitapta özellikle hisse senedi, döviz, altın gibi yatırım araçlarının nasıl, ne zaman alınacağı, nasıl ve ne zaman elden çıkarılması gerektiği gibi piyasadaki herkesi ilgilendiren konularda son derecede bilgili ve deneyimli olan Browne’ın önerileri ve görüşleri yer alıyor. Kitabın İngilizcesini de okuduğum için Ergun Unutmaz’ın çevirisinin çok keyifli bir Türkçe okuma sağladığını söyleyebilirim. Piyasada iş yapanlar, yatırımla uğraşanlar ve bireysel yatırımcılar bu kitabı okumalı derim.

Murat Batı, Vergi Hukuku (Özet), Seçkin Yayınları, 2022

Murat Hoca, harika bir iş yapmış ve daha önce bu blogda değerlendirmesini yaptığım Vergi Hukuku adlı kitabını özet olarak hazırlayıp yayınlamış. Vergi Hukuku kitabı 662 sayfa, oysa bu özet kitap 300 sayfanın altında. Bence ilk kitabı dersler için çalışan ve konuyu öğrenmek için okuyanlar bu özet kitabı da edinmeliler, çünkü bu kitap bildikleri, öğrendikleri konuları bir bakışta hatırlamalarına olanak sağlayacak pratik bir kitap. Mesela bu kitap, bildiğim ama zaman içinde kullanmadığım için ayrıntısını unuttuğum konuları hatırlamam açısından bana çok yararlı oldu. Bu açıdan kitabı özellikle unuttuklarını hatırlamak isteyenlere, sınavlara hazırlananlara tavsiye ediyorum.

Aylin Seçkin, Sanatın Ekonomisi, Hayalperest yayınevi, 2021

Aylin hoca, makroekonomi, mikroekonomi, uluslararası ekonomi gibi konuların yanı sıra daha sıra dışı konular olarak kabul edebileceğimiz kültür ekonomisi, sanat ekonomisi gibi konularla uğraşıyor. Sanatın Ekonomisi kitabını elime aldığımda önümde bambaşka bir kapı açıldığını fark ettim. Kitapta sanat piyasası, sanat eserleri, müzayedeler ve satışlar ekonomi açısından ele alınıp inceleniyor. Kitabı okurken üniversitelerin ekonomi, finans, işletme gibi bölümlerinde olduğu kadar sanat, sanat tarihi ile ilgili bölümlerinde de bu dersin okutulması gerektiği düşüncesinden kendimi alamadım. Bu kitap, böyle bir ders için ideal bir çerçeve ortaya koyuyor. Okumanızı öneriyorum.