KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürüyor. Geçen hafta KKM hesaplarından yaklaşık 50 milyon liralık çıkış oldu. Böylece toplam KKM bakiyesi 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:34
KKM'de düşüş sürüyor
Abone Ol google-news

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haftalık Bankacılık Sektörü Verilerini yayımladı.

BDDK verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 1 trilyon 764 milyar 282 milyon TL'den 1 trilyon 714 milyar 978 milyon TL'ye geriledi.

9 Ağustos haftasında KKM'deki çıkış 49,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece KKM'de son 1 ayın en yavaş çıkışı kaydedildi.

2 Ağustos haftasında ise KKM'den 67,72 milyar TL çıkış yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta, son 6 ayın en büyük çıkışı kaydedilmişti.


KKM haberleri kur korumalı mevduat haberleri BDDK haberleri

İlgili Haberler

Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş

Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş
Şimşek'ten KKM açıklaması

Şimşek'ten KKM açıklaması
KKM'de 6 ayın en hızlı çıkışı

KKM'de 6 ayın en hızlı çıkışı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler