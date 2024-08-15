KKM'de düşüş sürüyor

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:34

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:34

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haftalık Bankacılık Sektörü Verilerini yayımladı.

BDDK verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 1 trilyon 764 milyar 282 milyon TL'den 1 trilyon 714 milyar 978 milyon TL'ye geriledi.

9 Ağustos haftasında KKM'deki çıkış 49,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece KKM'de son 1 ayın en yavaş çıkışı kaydedildi.

2 Ağustos haftasında ise KKM'den 67,72 milyar TL çıkış yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta, son 6 ayın en büyük çıkışı kaydedilmişti.