KKM'de düşüş sürüyor
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürüyor. Geçen hafta KKM hesaplarından yaklaşık 50 milyon liralık çıkış oldu. Böylece toplam KKM bakiyesi 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haftalık Bankacılık Sektörü Verilerini yayımladı.
BDDK verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 1 trilyon 764 milyar 282 milyon TL'den 1 trilyon 714 milyar 978 milyon TL'ye geriledi.
9 Ağustos haftasında KKM'deki çıkış 49,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece KKM'de son 1 ayın en yavaş çıkışı kaydedildi.
2 Ağustos haftasında ise KKM'den 67,72 milyar TL çıkış yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta, son 6 ayın en büyük çıkışı kaydedilmişti.
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