KKM’nin faturası gittikçe kabarıyor
Dolardaki tırmanışı durdurmak için çıkarılan kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin kamuya maliyetinin 200 milyar lirayı geçtiği ortaya çıktı.
İktidarın dolardaki artışı durdurabilmek için 2022 yılı başında icat ettiği kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin kamuya maliyetinin 210-220 milyar lirayı bulduğuna dikkat çekildi.
Bunun 94.7 milyar lirasını bütçeden ödemeler oluştururken geri kalanının Merkez Bankası’nın ödemeleri ile vazgeçilen vergilerden kaynaklandığına işaret ediliyor.
CHP TBMM Grubu’nun raporunda, ayrıca “Dövize endeksli olması nedeniyle, KKM’ler de döviz mevduatına dahil edilerek hesaplanan gerçek dolarizasyon oranı yüzde 58.7’e ulaşıyor” denildi.
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