KKM’nin faturası gittikçe kabarıyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

İktidarın dolardaki artışı durdurabilmek için 2022 yılı başında icat ettiği kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin kamuya maliyetinin 210-220 milyar lirayı bulduğuna dikkat çekildi.

Bunun 94.7 milyar lirasını bütçeden ödemeler oluştururken geri kalanının Merkez Bankası’nın ödemeleri ile vazgeçilen vergilerden kaynaklandığına işaret ediliyor.

CHP TBMM Grubu’nun raporunda, ayrıca “Dövize endeksli olması nedeniyle, KKM’ler de döviz mevduatına dahil edilerek hesaplanan gerçek dolarizasyon oranı yüzde 58.7’e ulaşıyor” denildi.



