KKTC'de enflasyon yüzde 120'yi aştı
KKTC'de eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,32 artış gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,32 artış gösterdi.
KKTC İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, endeks bir önceki yılın Aralık ayına göre ise 75,64 yukarı geldi.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 40,17 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti. Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 4,70, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 4,11, Giyim ve Ayakkabı ana Grubunda yüzde 3,25, Sağlık ana grubunda yüzde 2,33, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 2,17, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2,12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 10,60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0,33 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 2,81, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1,62, Haberleşme ana grubunda yüzde 0,87 azalış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 485 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 100 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 233,33 Tiyatro Bileti Ücreti, yüzde 143,64 Özel Dersane Ücreti (Üniversiteye Hazırlık) ve yüzde 129,93 ile Etüd Ücreti (Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40,00 Piyango Bileti (TC), yüzde 32,69 Limon ve yüzde 32,30 ile Roka oldu.
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