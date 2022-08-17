Koç 385,9 milyar lira konsolide gelir açıkladı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:13

İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya – Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık. Ülkemize olan inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük." açıklamasında bulundu. Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kombine yatırımlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkartarak 14,9 milyar TL’ye yükselttik. Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 65 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde disiplinli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz."

"OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

Koç Topluluğu’nun dönüşüm halindeki otomotiv endüstrisinde yatırımlara kararlılıkla devam ettiğini belirten Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle dedi:

“Özellikle elektrifikasyon alanındaki yatırımlarımız; iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dönüştürme anlayışımızla da örtüşüyor.”

Ford Otosan ile Ford Motor Company arasında, Romanya'daki Craiova fabrikasının devralınmasına yönelik başlayan sürecin tamamlandığını belirten Çakıroğlu, “Craiova'nın Ford Otosan’ın üretim tesisleri ağının önemli bir parçası olmasıyla birlikte şirketimizin mühendislik ve üretim tecrübesi, uluslararası boyuta taşınmış olacak. Ayrıca Tofaş, bu dönemde de başarılı finansal ve faaliyet sonuçları sergiledi, Fiat markasıyla üç yıldır sürdürdüğü Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar liderliğini devam ettirdi” ifadelerini kullandı.

"AYGAZ'DAKİ ENTEK PAYLARININ TÜPRAŞ'A DEVİR SÜRECİ SÜRÜYOR"

Koç Topluluğu Enerji Grubu Şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefi doğrultusunda Entek paylarının Tüpraş’a devrine ilişkin sürecin devam ettiğini hatırlatan Levent Çakıroğlu şöyle devam etti:

“Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş’ın 25 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların onayına sunulmak üzere, Koç Holding ve Aygaz’daki Entek hisselerini Tüpraş’a devretmeye hazırlanıyoruz. Böylelikle Topluluğumuzun sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme stratejisi ile birlikte Karbon Dönüşüm Programımızın önemli bir hamlesini gerçekleştirmiş olacağız. Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda yatırımlarına hız veren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisinde 12,6 MW Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna başladı. Bu dönemde bir önemli adım daha atan Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretme planı kapsamında teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzaladı.”