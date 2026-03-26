Koç Holding’den Tüpraş’ta dev satış!

Koç Holding (KCHOL), Tüpraş’ın (TUPRS) çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1’ine karşılık gelen toplam 40 milyon nominal değerli A grubu payı, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara sattı.

TALEP ARTTI, SATIŞ MİKTARI YÜKSELTİLDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan ilk açıklamada satışın 30 milyon TL nominal değere kadar olacağı belirtilmişti. Ancak yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda satış miktarı 40 milyon TL’ye çıkarıldı. İşlem, pay başına 233 TL fiyatla toplam 9,32 milyar TL büyüklüğünde gerçekleşti.

Koç Holding, söz konusu işlem için Citigroup, Merrill Lynch ve ÜNLÜ Menkul Değerler’i yetkilendirdi.

PORTFÖY OPTİMİZASYONU VURGUSU

KAP açıklamasında, satış işleminin şirketin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

PAY ORANLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Gerçekleştirilen satış sonrası Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan payı yaklaşık yüzde 4,3 seviyesine geriledi. Aynı zamanda Tüpraş’ın halka açıklık oranı yüzde 48,9’a yükseldi.

Buna rağmen Koç Holding, Tüpraş sermayesindeki kontrolünü sürdürmeye devam ediyor. Şirket, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3’lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin elinde bulunan yüzde 46,4’lük pay ile toplamda yüzde 50,7 oranında kontrolünü koruyor.

KAP AÇIKLAMASININ DETAYLARI

Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: