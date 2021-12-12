Kokoreç sevenlere kötü haber: Son fiyatları cep yakıyor
Kokorecin başkenti olan Balıkesir'de artan maliyetler nedeniyle kuzular kesime gitmeyince kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı.
Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu. Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.
Sektördeki isimlerden Erdal Aslanboğa, "Kuzuda adeta stok başladı. Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz. Türkiye'nin genel kuzu merkezi Balıkesir'dir. Bağırsak kara borsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var. Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" dedi.
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