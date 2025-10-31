Komisyondaki bütçe görüşmeleri sert tartışmalara sahne oldu: ‘Cahil, ahlaksız, terbiyesiz...’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün bütçenin tümü üzerinde görüşmeler yapıldı. Toplantı başlamadan önce CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “casusluk” soruşturmasında yer alan Hüseyin Gün’ün içerisinde yer aldığı bazı fotoğraflar gösterdi.

Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” iddasıyla tutuklandığını anımsatarak, bir fotoğraf üzerinden karar verildiğini söyledi. Elinde tuttuğuğu fotoğraflara işaret eden Ağbaba, “Uyuşturucu kaçakçıları, dolandırıcılar, Türkiye’nin en büyük rüşvet ve dolandırıcıları var burada. Bu resimlere bakın. Siz bir fotoğraf üzerinden İmamoğlu’nu tutukladınız. 19 Mart dosyasından birşey bulamadılar, son çare casusluktan tutukluyorlar” dedi.

‘SİYASİ OPERASYON’

Daha sonra Hüseyin Gün’ün de içerisinde yer aldığı fotoğrafları gösteren Ağbaba, “AKP’nin bütün yetkili insanları var. Bunlara neden birşey yapılmıyor. Biz cumhurbaşkanı adayımıza, belediye başkanımıza güveniyoruz. Bunun bir siyasi operasyon olduğunu görüyoruz. Tüm dünya da ibretle izleniyor. Bir yandan İngiliz casusluğu ile suçlanıyor, diğer yandan İngiltere Başbakanı kırmızı halı ile ağırlanıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu denilebilir” diye konuştu. Fotoğrafları elinde tutan Ağbaba, AKP’lilerin tepkileri üzerine elindeki fotoğrafları göstererek, “Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı bunlar. Bunların sahipleri kim karşıdaki konuşan arkadaşlar. Bunları savunuyorlar bana. Rıza Sarraf eş başbakanlık yaptı bu memlekette. Bakanların yarısını rüşvete bağladı. Memleketin geldiği hal” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz salona girişinde selamlaşmak için geldiğinde CHP’li Ağbaba, “Ekrem İmamoğlu bir resimle casus olarak ilan edildi. Resimlere bakacak olursak herkesin cezavine girmesi lazım. Bu doğru birşey değil” dedi. Cevdet Yılmaz, “Bütçeyi bi konuşalım” demekle yetindi.

‘CAHİL, AHLAKSIZ, TERBİYESİZ...’

Görüşmeler sırasında Veli Ağbaba ile AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt arasında tartışma çıktı. Ağbaba, SGK Başkanı’nın kurumun batmasının sebebi olarak emekli aylıklarını gösterdiğini söyledi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “Öyle demedi ya. Sayın Ağbaba çarpıtmayın” dedi. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt da SGK Başkanı’na iftira atıldığını savundu. Bunun üzerine Ağbaba ile Kurt arasında tartışma başladı.

Kurt, “Ya, ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın sen ?” dedi. Bunun üzerine Ağbaba, “Sana okul okuturum ben. Ne konuştuğunu bil. Bak çok ağır cevap veririm sana. O cahil lafını sana yediririm, tamam mı! Seni okuturum ben. Saygısızlık yapma. Cahil sensin, utanmaz adam. Ahlaksız” dedi.

Kurt, “okuduğunu anlamayıp burada iftira atıyorsun” diye konuştu. Ağbaba, “Kendini Adıyaman’a sor. Kim cahil, kim akıllı, kim paraşütçü, kim ne iş yapıyor?” diyerek devam etti.

Ağbaba, “ahlaksızsın sen, terbiyesizsin sen,tamam mı” dedi. Kurt, “Ahlaksız sensin, terbiyesiz sensin” karşılığını verdi. Ağbaba, “Ben bu lafı sana yediririm. Ahlaklı ol” dedi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş araya girdi.

NEDEN SIFIR ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, tarımsal destekleme bütçesinin dağılımında gübre ve mazot desteğinin 2026 yılları için “sıfır” gözüktüğüne dikkat çekti. Gürer, “Arttı mı, bürokratlar yoksa yetiştiremediler mi ?”diye sordu. Komisyon Başkanı Muş, bürokratlara, “Not alsınlar, bakalım. Evet, böyle bir soru geldi değerli arkadaşlar, bir bakarsanız ona” dedi.

‘MAHCUP, ÇEKİNGEN’ SUNUM

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın geçen hafta 95 dakikalık bütçe sunumu yaptığını belirterek, “Biraz mahcup bir sunumdu, biraz çekingen bir sunumdu. Fakat ben burada, tabii, Sayın Mustafa Kalaycı’yı (MHP Konya Milletvekili) tebrik ediyorum yani ekonomi ve bütçeyi sizden daha iyi övdü, onu söyleyeyim. Siz bu kadar övemediniz, siz çok mahcup sundunuz çünkü size bürokratlar anlatıyordu yani Sayın Kalaycı Konya’nın dışındaki meselelerde Türkiye’nin hiçbir meselesi yokmuş gibi anlattı. Türkiye’nin ne kadar iyi olduğunu, hakikaten, Sayın Kalaycı’dan dinlemiş olduk” dedi. MHP’li Kalaycı, “Veriler de onu gösteriyor” karşılığını verdi. Kalaycı daha sonra “Sadece Konya’nın sorunu var, işte, milletin sorunu yok, esnafın sorunu yok” diye birşey söylemediğini belirtti. “Ekonomide sorun yok” demediğini ifade etti.

‘AÇLIK SINIRI’ TARTIŞMASI

Usta, konuşması sırasında gelir dağılımını anlatırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Milli gelir artınca herkesin dolar bazında geliri artıyor” dedi. Usta, “Yani 24 milyon insanın gelirinin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede dolar arttı diye arttı diyorsunuz; böyle bir şey olamaz ya, böyle bir şey olamaz Allah aşkına” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Açlık sınırı diye bir şey yok, kusura bakmayın. Siz Türkiye’de 24 milyon insanın açlık sınırında olduğunu nasıl söylersiniz ?” karşılığını verdi. Bunun üzerine Usta, “E söyleriz tabii; nasıl ‘Söyleyemezsiniz.?’ Hayır, bunu rakamlar söylüyor” dedi.

Yılmaz, “Böyle bir şey olabilir mi ya” karşılığını verdi. Usta, “SGK ve Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor ya” diye konuştu. Yılmaz, “Böyle birşey söylenir mi? Kurumumuzun böyle bir rakamı yok” dedi. Yılmaz, bunu sendikaların söylediklerini, herhangi bir istatistik olmadığını belirtti.

Usta, çalışanların yüzde 40’ının asgari ücretli olduklarına dikkat çekti. Yılmaz, “Asgari ücretlilerin eksik kayıtlı olduğunu bilmiyor musunuz ?” diye sordu. Usta, “O da sizin sorununuz. İşinize gelince ‘Eksik kayıtlı olduğunu bilmiyor musunuz?’ diyorsunuz. ‘Kayıt dışılık çok fazla’ desek, ‘Kayıt dışıyla mücadele ettik’ diyeceksiniz. Öyle bir şey yok” dedi. Yılmaz, “24 milyon Türkiye’ye haksızlıktır” karşılığını verdi.

Usta, “Türkiye’de bir yandan milyoner sayısı artıyor ama diğer tarafta açlığın altında boğuşan milyonlar var Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, bunu nasıl görmezsiniz” diye sordu.

‘TEFECİLERE DÜŞMÜŞ...’

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, “Çukurova’da tefeciye düşmüş çiftçiler vardır yani ülkenin de hâli maalesef şu anda uluslararası tefecilere düşmüş durumda, üzülerek söylüyorum, maalesef” dedi. Bunun üzerine AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Ya o kadar da değil yani” diyerek müdahale etti. Bir süre tartışma yaşandı.