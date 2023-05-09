Komşuda büyümeye devam

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Polisan Hellas yatırım hedeflerini anlatmak için fabrikanın bulunduğu Yunanistan’ın Volos kentinde gazetecilere yönelik bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Polisan Hellas Genel Müdürü Cenk Bitlis, “Yılda 200 milyondan fazla preform üretebiliyoruz. Rekabetimizi korumak için sürekli olarak verimlilik ve yenilik yatırımlarımız devam ediyor. Sürdürülebilirliğe de odaklanmış durumdayız” dedi.

FABRİKANIN SAHİP OLDUĞU

yüksek otomasyona işaret eden Bitlis, çalışan sayısının 75 olduğunu, bunların arasında laboratuvar ve Ar-Ge çalışanlarının da bulunduğunu söyledi. Şirketin 2023 yılı için belirlenen 4 milyon Avro’luk yatırım bütçesinin 3 milyon Avro’sunu r-PET, geri kalanını ise iyileştirme ve genel bakım yatırımları oluşturuyor.

Polisan Hellas bu yatırımlarla PET pazarının stratejik oyuncularından biri haline gelmeyi planlıyor. Çünkü AB, 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030 yılına kadar yüzde 30 olacak şekilde geri dönüştürülebilen r-PET kullanımını zorunlu hale getirdi.