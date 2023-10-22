'Komşulara haber ver': Fiyatı üç haneden düştü!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:52

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:18

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu.

İstavritle açılışı yapılan balık sezonunda tezgahlar, hamsi ile de erken buluştu. Bol miktarda avlanan hamsinin sezon başında kilosu 150 liradan satışa sunulurken, bugünlerde fiyatı 30 liraya kadar düştü. Kasa fiyatı ise 300 lira oldu. Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Ali Şimşek, hamsi bolluğunu tezgahına astığı dövizlerle duyurdu.

Dövizlerde, '100 gram döner fiyatına kasa', 'Patron çıldırdı', 'Yesin millet', 'Komşulara haber ver' gibi yazılar yer aldı.