Hamsi, palamut, istavrit... Balık fiyatları el yakıyor!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:54

Güncelleme: 07.10.2023 - 09:54

Zonguldak’ta denizlerde yeteri kadar balık yakalanmaması nedeniyle tezgahlarda balık fiyatları el yaktı.

Hamsinin kilosu 100 TL’ye satılırken, mezgit ise kilosu 1 50 TL’den satıldı. Fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yurttaşlar tezgahlara yeteri kadar ilgi göstermedi.





"MAZOT YÜKSEK"



Esnaf Zeki Beybeyoğlu, "Balık bu sene çok bol başlamadı. Beklendiği gibi palamut olmadı. Havada hala 22-23 derece sıcaklık var. Denizin soğumamasına da bağlıyoruz. Mazot yüksek diyor gırgırlar. Denize çıkmayan gırgırlar var. Ne oluyor; balık az tutuluyor. Balık değerli oluyor.

"BİR KASA BALIK BİN TL"



Bir kasa balık bin TL. Ne oluyor hamsi 100 TL. Bakın mezgit balığı 150 TL. Bolluk yok, kimse kimseyi kandırmasın. Balıkçılar avlanmaya çıkarsa, balık bol yakalanırsa biz tezgahlarda bolluk bekliyoruz. Ben de burada hamsiyi 80-100 TL derken utanıyorum” dedi.