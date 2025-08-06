Konkordato fırtınası büyüyor: O sektörlerde de kepenkler kapanıyor!

Ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uyguladığı sıkı para politikası, yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) üzerinde ciddi baskı yarattı. Özellikle tekstil, inşaat ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bu süreçten olumsuz etkilendi. Yılın ilk altı ayında konkordato ve iflas başvurularında geçen yıla göre dikkat çekici bir artış yaşandığı belirtiliyor.

KONKORDATO VE İFLASLARDA REKOR ARTIŞ

2025'in ilk altı ayında konkordato başvurularında geçen yıla oranla ciddi yükselişler kaydedildi. Geçici mühlet kararı verilen firma sayısı yüzde 108 artışla 1259’a yükselirken, kesin mühlet verilen şirket sayısı ise yüzde 236’lık artışla 822’ye ulaştı. Aynı dönemde konkordato talebi reddedilen firma sayısı yüzde 95 artarak 333’e, iflasına karar verilen şirket sayısı ise yüzde 101 yükselişle 553’e çıktı. En fazla etkilenen sektörler ise tekstil, inşaat ve mobilya oldu.

MALİYET ARTIŞI VE FİNANSMAN DARLIĞI BELİRLEYİCİ OLDU

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, konkordato başvurularındaki artışın arkasında sektörün yaşadığı maliyet baskısı ve finansmana erişimdeki sorunların bulunduğunu ifade etti. Özellikle fason üretim yapan ve öz sermayesi yetersiz firmaların daha kırılgan bir yapıda olduğunu vurgulayan Öksüz, asgari ücretin işverene maliyetindeki artışın bu baskıyı artırdığını belirtti.

Öksüz, yaşanan tablonun tüm sektörel ekosistemi tehdit ettiğini belirterek, konkordato kararlarının tedarikten lojistiğe birçok firmayı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bu zincirin kırılması için ihracatçılara özel finansman modelleri geliştirilmesi ve enerji maliyetlerine yönelik dengeleyici desteklerin sağlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, konkordato sürecinde alacaklı firmaların da korunmasının önemine dikkat çekti.

ÜRETİM AZALDI REKABET GÜCÜ ZAYIFLADI

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erkan Özkan da ekonomik koşulların KOBİ’ler üzerindeki baskısını dile getirdi. Özkan, "Birçok firma üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldı" diyerek sermaye yetersizliği ve düşük finansal esneklik nedeniyle KOBİ’lerin rekabet gücünü kaybettiğini ifade etti.

Özkan, bu dönemde firmaların kurumsallaşma ve dijital dönüşüm alanlarında desteklenmesinin önem taşıdığını belirtti. Eğitim ve mentorluk faaliyetlerinin artırılmasının, KOBİ’lerin kriz karşısında daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı.