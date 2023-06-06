Konukman: İktidarın mali disiplin politikaları maaş artışına engel
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mevcut ekonomi politikalarına yönelik, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” sözleri tartışılıyor. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, o dönemki politikaların siyasi sorumlusunun Erdoğan olduğunu hatırlatarak “Şimşek politikaların memuru Nureddin Nebati ve Erdoğan’ı kameraların önünde sert bir şekilde eleştirmiş oldu. Her iki ismi de zor durumda bıraktı” dedi.
Aziz Konukman, Mehmet Şimşek’le başlayan yeni dönemi ve orta vadeli planı (OVP) değerlendirdi. 11. kalkınma planının 288 numaralı tedbirinin özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz neden enflasyon sonuç” tezine dayandığına dikkat çeken Konukman, bu tezin OVP’de yer aldığını hatırlattı.
‘GERİLİM OLMAYACAK’
Şimşek’in faizde farklı bir politika izlemesi halinde bu iki belgeye aykırı bir seçenek sunmuş olacağına işaret eden Konukman, şunları söyledi:
“Yeni OVP eylülde yayımlanacak. Peki eylüle kadar bu OVP sizi bağlamayacak mı?” Şimşek’in politika değişikliğini nasıl yapacağına ilişkin değerlendirmede de bulunan Konukman, şunları söyledi: “Erdoğan seçimlere kadar büyümenin aşağıya çekilmemesini isteyecektir. Şimşek’e, ‘durumu idare et, ben de politika faizinin yüksek olmasına sessiz kalabilirim’ diyecektir. Piyasalara karşı iyi polis, kötü polis rollerini paylaşarak gerilime neden olmayacak bir yol izlenecek.”
Mali disiplin uygulandığında ücretlerde artışın zor olacağına işaret eden Konukman, “emek karşıtı” politikalar izleneceğini vurguladı. “Bu politikalardan çalışanlara, emeklilere hayır gelmeyecek” diyen Konukman, Şimşek için “Kıdem tazminatı fonu’nu getirmek isteyen bir bakandı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- Altaylı: Mehmet Şimşek intikam bıçağını kanırttı
- Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
- Yeni Gençlik ve Spor Bakanı görevi devraldı
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
- Finans devi 'faiz artışı' bekliyor
- İngiliz istihbarat başkanından sahte hesaba tebrik
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'