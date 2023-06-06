Konukman: İktidarın mali disiplin politikaları maaş artışına engel

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Aziz Konukman, Mehmet Şimşek’le başlayan yeni dönemi ve orta vadeli planı (OVP) değerlendirdi. 11. kalkınma planının 288 numaralı tedbirinin özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz neden enflasyon sonuç” tezine dayandığına dikkat çeken Konukman, bu tezin OVP’de yer aldığını hatırlattı.

‘GERİLİM OLMAYACAK’

Şimşek’in faizde farklı bir politika izlemesi halinde bu iki belgeye aykırı bir seçenek sunmuş olacağına işaret eden Konukman, şunları söyledi:

“Yeni OVP eylülde yayımlanacak. Peki eylüle kadar bu OVP sizi bağlamayacak mı?” Şimşek’in politika değişikliğini nasıl yapacağına ilişkin değerlendirmede de bulunan Konukman, şunları söyledi: “Erdoğan seçimlere kadar büyümenin aşağıya çekilmemesini isteyecektir. Şimşek’e, ‘durumu idare et, ben de politika faizinin yüksek olmasına sessiz kalabilirim’ diyecektir. Piyasalara karşı iyi polis, kötü polis rollerini paylaşarak gerilime neden olmayacak bir yol izlenecek.”

Mali disiplin uygulandığında ücretlerde artışın zor olacağına işaret eden Konukman, “emek karşıtı” politikalar izleneceğini vurguladı. “Bu politikalardan çalışanlara, emeklilere hayır gelmeyecek” diyen Konukman, Şimşek için “Kıdem tazminatı fonu’nu getirmek isteyen bir bakandı” dedi.