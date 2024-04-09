Konut, evlilik, doğal afet: BES’te, 1 Temmuz’da başlayacak ‘kısmen ödeme’nin şartları da netleşti

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 07:45

Geçen yıl Türkiye’deki prim üretiminin de yüzde 137 artışla 828 milyon liraya çıktığını belirten IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, “Kamu alımlarında kefalet sigortalarının kullanılabilir hale getirilmesi, taahhüt ve banka kredilerinde kefalet sigortalarının yaygınlaşması ile birlikte sektörün de hareketlenmesi bekleniyor” dedi.

En az 5 yıldır bireysel emeklilik sisteminde olan katılımcılar, hesaplarını bozmadan birikimlerinin yüzde 50’ye kadarlık kısmını çekebilecek.

Bireysel emeklilik sistemine (BES) katılımı artırmak ve kalma süresini uzatmak için atılan adımlar devam ediyor. Bu kapsamda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da 1 Temmuz’da devreye alacağı “kısmen ödeme” uygulamasının başvuru esaslarını belirlediği genelgeyi dün yayımladı. Uygulama ile gönüllü BES katılımcıları, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan “evlilik”, “konut alımı” ve “doğal afet” durumlarında hesaplarında biriken tutarın yüzde 50’ye kadar olan kısmını çekebilecek. Bundan yararlanmak isteyenler, sözleşmesinin olduğu emeklilik şirketine başvuru yapabilecek. Emeklilik şirketleri bu de başvurularının Emeklilik Gözetim Merkezi’nin sağladığı altyapı ile kontrolünü sağlayacak. Talepte bulunan kişiler, ayrıca başvuru sırasında BES’ten 3 yıl ayrılmayacağına dair taahhütname imzalayacak.

'HACİZ' İNCELEMSİ

İlk defa başvuruda bulunanların en az 5 yıl sistemde olması gerekiyor. Birden fazla BES sözleşmesi bulunan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınırken doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması şartı aranacak. Konut alımı ve evlilik durumlarında yapılan başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılacak ve ödenen tutarın yüzde 30’u devlet katkısı hesabından indirilecek.

Öte yandan BES sözleşmesinde rehin, haciz veya alacağın devri sözleşmesine konu olmadığı tespit edilecek. Yine doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden veya ilk kez bu hakkı kullanacak katılımcıların sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olması gerekecek.

"ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK, YANGIN, MÜHENDİSLİK, SORUMLULUK"

UNICO Sigorta’nın, geçen yıl 7.1 milyar TL prim üretimi ve 1.1 milyar TL net kâra ulaştığı açıklandı. Prim üretiminde bu yılki hedefin 13.8 milyar lira olduğunu belirten Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şu konulara dikkat çekti: “Büyümeyi organik olarak sağlayacağız. 2024-2025 döneminde sağlık branşına girmenin yanı sıra yangın ve mühendislik gibi endüstriyel sigortalar ile sorumluluk sigortalarında da büyümek istiyoruz. Sigorta arzını, sigortaya erişimi kolaylaştırarak istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıyız.”

Ender Güzeler, 2024 yılını “Yatay İletişim, Teknolojik Gelişim” yılı ilan ettiklerini duyurdu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIĞI GÖZETEREK BÜYÜME PEŞİNDEYİZ"

Koray Erdoğan, şubat sonu itibarıyla pazar paylarını yaklaşık 1 puan yükselttiklerini belirtti.

RAY Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2023’e yansıyan yüksek performansın 2024’ün ilk 2 ayında da kendisini gösterdiğini belirtti.

Sürdürülebilir kârlılığı gözeterek özellikle büyümek istedikleri alanlardan biri olan motor dışı branşta etkileyici bir performansa imza attıklarını belirten Erdoğan, şuna dikkat çekti: “Hayatdışı branşlarda ilk 6 şirket içinde yer almak adına kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz.” Şirket yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 138.2 artışla yaklaşık 4 milyar liralık prim üretti.