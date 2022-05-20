Konut fırsatçılarına ceza geliyor: Bir günde yüzde 30 zam yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki özel ekip konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen inşaat şirketleri ve emlakçıları tespit etti. Bir günde yüzde 30'a yakın zam yapan fırsatçılara ceza verilecek.
İktidara yakınlığıyla eleştirilen devlet kanalı TRT Haber'de yer alan habere göre, Vergi Denetim Kurulu yetkilileri tarafından, konut sahibi olmayı kolaylaştırma ve sektörü canlandırma hedeflerine yönelik olarak faiz indirimini fırsata çevirip, fahiş fiyat artışları yaparak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren, vergisel kayıp ve kaçakçılara yol açanlara müsamaha gösterilmeyeceği, vatandaşları korumak için fırsatçılara yönelik her türlü önlemin alınacağı kaydedildi.
30'LARI BULAN ANİ FİYAT ARTIŞLARI TESPİT EDİLDİ
Bu amaçla, Kurul bünyesinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda online satış platformlarından temin edilen veriler, mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri, tapu ve banka vb. pek çok veri çapraz şekilde analiz edildi. Analiz çalışmaları sonucunda bir günde milyon TL’leri ve yüzde 30'ları bulan ani fiyat artışları ile vergisel kayıplar tespit edildi.
Analiz sonucunda riskli olduğu değerlendirilen başta inşaat şirketleri ve emlakçılar hakkında, hızlı ve etkin vergi inceleme süreci başlatılacağı yönünde bilgi edinildi.
Gayrimenkul satışlarını gerçek satış bedelinin altında beyan eden veya hiç beyan etmeyenler hakkında gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, tapu harcı olmak üzere vergi tarhiyatlarının yapılacağı ve cezaların kesileceği öngörülüyor.
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