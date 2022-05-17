Yabancılar en çok sahil illerinde konut aldı

17 Mayıs 2022 Salı, 16:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, yılın ilk dört ayındaki yabancılara konut satışında ilk 10 il arasında Samsun’un 8. sırada Karadeniz’de ise ilk sırada yer aldığını söyledi.

Türkel, “Samsun yabancıya konut satışında ilk 8 il arasında yer aldı. Yılın ilk 4 ayında yabancılara Samsun’da 485 konut satılmış. Sadece nisan ayında Samsun’da satılan konut sayısı ise 130 olmuş. Bilinçli yoksullaştırılan halkımızın elinden şimdi de evleri alınıyor. Yabancıya konut satışında ilk 10 ilin Ankara hariç geri kalan 9’unun sahil kentleri olduğunu görüyoruz” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan verilerle dikkat çeken bir başka noktanın ise mart ve nisan ayında konut satışında hızlı artışı olduğunu anlatan Türkel, ocak ayında Samsun’da 1558, şubatta 1665 konut satılırken bu rakamın martta 2233 nisanda ise, 2115 olduğunu söyledi. Aynı tablonun Türkiye genelinde de benzer olduğunu ifade eden Türkel şunları söyledi: “Türkiye genelinde Ocakta 88 bin, şubatta 97 bin konut satılırken mart ve nisanda satışlar pik yaptı ve 134 bine yükseldiği. Mayıs ayında ise 0.99 faizle 2 milyon liraya kadar konut kredisi açıklaması geldi ve fiyatlar bir gecede ikiye katlandı. Dolarda yapılan servet transferi şimdi konut üzerinden yapılıyor. Mart ve nisanda konut satışının hızlı artışından kimler haberdar edildi ve bir gecede aldıkları evin fiyatı iki katına çıkarıldı? Bu ülkenin halkını bilerek fakirleştiriyorsunuz ve servetini başkalarına transfer ediyorsunuz” açıklamasını yaptı.

BORCUNU ÖDEYEMEYENİN EVİ GİTTİ

Fatih Türkel, TÜİK’in rakamlarına göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 olduğunu söyledi. Türkel, şöyle konuştu:

“2021 yılının tamamına baktığımızda ise, Samsun’da 25 bin 268 konut satıldığını görüyoruz. İpotekli satışlar halkın canının yandığını gösteriyor. Ondokuzmayıs ilçesinde 246, Alaçam’da 235, Atakum’da 1767, Bafra’da 295, Canik’te 262, Çarşamba’da 155, Havza’da 77, İlkadım’da 1274, Kavak’ta 63, Ladik’te 35, Tekkeköy’de 142, Terme’de 55, Vezirköprü’de 49, Yakakent’te 23 konutun ipotek nedeniyle borçların ödenemediği için satıldığı görülüyor. “

TBB BAŞKANI AĞZINDAN KAÇIRMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Naci Ağbal görevden alınmadan hemen önce piyasaya 1 milyar dolar verildiğinin BDDK raporlarında yer aldığını ifade eden Türkel şunları söyledi:

“Bu süreçten sonra ‘NAS’ açıklamaları yapıldıkça dolar yükseldi. İnadına açıklamalara devam edildi ve doların 18.2 liraya kadar çıkması sağlandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bir televizyon kanalında katıldığı programda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yaptığı sırada 1 milyar doların satıldığını söylüyordu. Açıklama yapılmadan hemen önce, bu dolarları kimin sattığı konusu davalık oldu. Şimdi de aynı şey konut satışlarında yaşanıyor. Türk halkının elinde avucunda neyi varsa başkalarına transfer ediliyor.”

NİSAN KONUT SATIŞLARI ARTTI, RUSLAR YABANCI ALICILARA ÖNCÜLÜK EDİYOR...

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan da "Türkiye'de konut satışları Mart ayındaki yüzde 20,6'lık artışa kıyasla Nisan'da yıllık bazda yüzde 38,8 arttı. Nisan ayında 133.058 konut satıldı. İpotekli satışlar Nisan'da yıllık yüzde 82,9 artarak 32 bin oldu; ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 24,1'e ulaştı. Yabancı uyruklular Nisan ayında yıllık yüzde 58,1 artışla 6.447 konut satın aldı. Rus vatandaşları, Türkiye'de Mart ayındaki 547 adete kıyasla Nisan ayında 1.152 konutla yabancı alımlara öncülük etti" dedi.

Erkan, "Yıllık ortalamada 100K konut el değiştirirken, bunun yüzde 30 civarı ilk el satışlar olarak gerçekleşmektedir. Bu oran 3 sene öncesinde yaklaşık olarak yüzde 40-45 iken, düşüş konut üretiminde ilerleyen yıllarda sıkıntı olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, mortgage satışlarında geçen yıla göre olan değişikliğe karşın talebin yoğun şekilde ikinci el konuta kaydığı ve satışların bu kanaldan gerçekleştiği görülmektedir. Bu ortamda, aynı zamanda TL’nin değer kaybının ve hızla artan konut fiyatlarının yerli konut sahipliğini olumsuz etkilediği, enflasyondan olumsuz etkilenen ve alım gücü düşen yerlilerin yerine TL cinsinden mülk edinmenin yabancılar açısından çok ucuz hale gelmesinin yabancı satışları hızlandırdığı görülmektedir. Nisan ayındaki durumda da Rusya vatandaşları, özellikle Ukrayna – Rusya savaşının getirdiği dinamikler ve Batı’da karşılaştıkları yaptırım kaynaklı yatırım zorlukları nedeniyle Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamayan Türkiye’yi daha fazla tercih etmişlerdir" diye açıkladı.