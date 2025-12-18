Konut fiyatlarında 21 ay sonra bir ilk: O kent dev metropolleri sollayıp artış şampiyonu oldu!

Yüksek faiz ortamına rağmen Türkiye genelinde konut satışlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yılın ilk 11 ayında gerçekleşen güçlü satış performansı, fiyatlara da yansırken uzun süredir beklenen reel toparlanmanın başladığına işaret ediyor.

21 AY SONRA KONUTTA REEL GETİRİ

Merkez Bankası verileri, kasım ayında konut fiyatlarının yıllık bazda enflasyonun üzerine çıktığını ortaya koydu. Böylece konutta yaklaşık iki yıla yaklaşan reel kayıp süreci sona ererken, tapu sahipleri açısından yeniden kazançlı bir dönem başladı.

BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA SÜRPRİZ ZİRVE

Büyükşehirlerde fiyat artışları birçok ilde enflasyonu aşsa da en yüksek reel kazanç beklenen dört büyük şehirde değil, Diyarbakır’da görüldü. Endeksa verilerine göre Diyarbakır, yıllık bazda en yüksek değer artışıyla büyükşehirler arasında ilk sıraya yerleşti.

HER İL AYNI PERFORMANSI SERGİLEMEDİ

Sekiz büyükşehirde konut fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde kaldı. Hatay ve Malatya reel kaybın en belirgin yaşandığı iller olurken, bazı şehirlerde önümüzdeki aylarda enflasyondaki gerilemeyle birlikte yeniden reel kazanç sürecine girilebileceği ifade ediliyor.

KONUT PİYASASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Faizlerde başlayan düşüş eğilimi ve 2026’ya yönelik enflasyon beklentileri, konut piyasasında yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Güncel veriler, konutta kazancın yalnızca büyük metropollerle sınırlı kalmadığını, doğru şehirde konutu olanların önemli avantaj sağladığını gösteriyor.