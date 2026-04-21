Konut piyasasında korkutan tablo: Türkiye kira liginde açık ara zirvede

Konut kira fiyat endeksi, 2026’nın ilk çeyreğinde ülkeler arasındaki farkları ortaya koydu. OECD verilerine göre Türkiye listenin en üst sırasında yer aldı. Avrupa ve diğer bölgelerde ise kira seviyeleri daha dengeli bir görünüm sergiledi.
KÜRESEL KİRA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA
2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konut kira fiyat endeksi verileri, küresel ölçekte belirgin farklılıkları gözler önüne serdi. Türkiye’nin zirvede bulunduğu listede Macaristan, Litvanya, İrlanda ve Slovenya da yüksek kira seviyeleriyle öne çıktı.
Kolombiya, Kanada, Meksika ve İngiltere orta sıralarda yer alırken; Norveç, Almanya, İspanya, İsviçre, Fransa, Güney Kore ve Japonya daha dengeli bir görünüm sergiledi.
OECD VERİLERİNE GÖRE KİRA ENDEKSİ LİSTESİ
OECD tarafından açıklanan ve Türkiye’nin de dahil olduğu konut kira fiyat endeksi listesi şu şekilde sıralandı:
Japonya: 101
Güney Kore: 110
Fransa: 111
İsviçre: 114
İspanya: 115
Almanya: 119
Norveç: 130
İngiltere: 135
Meksika: 135
Kanada: 140
Kolombiya: 154
Slovenya: 174
İrlanda: 177
Litvanya: 188
Macaristan: 210
Türkiye: 1999
TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALDI
Verilere göre Türkiye, konut kira fiyat endeksinde diğer ülkelerden açık ara ayrışarak listenin ilk sırasında konumlandı. Açıklanan endeks, ülkeler arasındaki kira seviyeleri farkının boyutunu ortaya koydu.