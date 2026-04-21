Konut piyasasında korkutan tablo: Türkiye kira liginde açık ara zirvede
21.04.2026 16:12:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
OECD 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye konut kira fiyat endeksinde rekor seviyeye ulaşarak listenin zirvesinde yer aldı. En yakın takipçilerini dahi katbekat geride bırakan Türkiye küresel ölçekte kiraların en çok yükseldiği ülke olarak kayıtlara geçerken Japonya ve Fransa gibi ülkeler çok daha dengeli bir görünüm sergiledi.

Konut kira fiyat endeksi, 2026’nın ilk çeyreğinde ülkeler arasındaki farkları ortaya koydu. OECD verilerine göre Türkiye listenin en üst sırasında yer aldı. Avrupa ve diğer bölgelerde ise kira seviyeleri daha dengeli bir görünüm sergiledi.

KÜRESEL KİRA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRIŞMA

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin konut kira fiyat endeksi verileri, küresel ölçekte belirgin farklılıkları gözler önüne serdi. Türkiye’nin zirvede bulunduğu listede Macaristan, Litvanya, İrlanda ve Slovenya da yüksek kira seviyeleriyle öne çıktı.

Kolombiya, Kanada, Meksika ve İngiltere orta sıralarda yer alırken; Norveç, Almanya, İspanya, İsviçre, Fransa, Güney Kore ve Japonya daha dengeli bir görünüm sergiledi.

OECD VERİLERİNE GÖRE KİRA ENDEKSİ LİSTESİ

OECD tarafından açıklanan ve Türkiye’nin de dahil olduğu konut kira fiyat endeksi listesi şu şekilde sıralandı:

Japonya: 101

Güney Kore: 110

Fransa: 111

İsviçre: 114

İspanya: 115

Almanya: 119

Norveç: 130

İngiltere: 135

Meksika: 135

Kanada: 140

Kolombiya: 154

Slovenya: 174

İrlanda: 177

Litvanya: 188

Macaristan: 210

Türkiye: 1999

TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALDI

Verilere göre Türkiye, konut kira fiyat endeksinde diğer ülkelerden açık ara ayrışarak listenin ilk sırasında konumlandı. Açıklanan endeks, ülkeler arasındaki kira seviyeleri farkının boyutunu ortaya koydu.

