Konut satışında tarihi zirve: Fırsatı gören alıcı rekor getirdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlarla birlikte 2025 yılına ait konut satış tablosu da netlik kazandı. Verileri değerlendiren Gayrimenkul Girişimcisi Hakan Bucak, “Konutta çifte rekor gördük” ifadelerini kullandı.

“Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 254 bin 777 oldu. Bugüne kadar yapılan en yüksek aylık satış gerçekleşti. Yılın tamamında ise satışlar yüzde 14.3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910’a ulaştı. Böylece yıllık satışta tarihi zirve görüldü.” değerlendirmesi yapıldı.

SATIŞLARI ARTIRAN DİNAMİKLER

Yüksek kredi faizleri ve gerileyen alım gücüne rağmen satışlarda rekor kırılmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı. Talebi artıran temel unsurlar şu ifadelerle sıralandı:

Konut fiyatları Şubat 2024’ten bu yana reelde geriliyor. Bu da birikimi olan için önemli bir fırsat yarattı. Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarında olanlar, bu yolla sağladıkları geliri gayrimenkulde değerlendirdi. Çünkü ilerde fiyat artar, erişemem düşüncesi hakimdi.

Yatırım kararlarında amortisman süresinin de etkili olduğu belirtilerek, “Fiyat artışı hızı düşerken kiraların yükselmesi konutta amortisman süresini yeniden cazip hale getirdi. Son dönemde ev sahipleri ile yaşanan sorunlar da kiracı olan kesimi harekete geçirdi. Ayrıca faizsiz finansman sistemine ilginin giderek büyümesi konut satışını destekleyen bir diğer etken oldu” denildi.

EV SAHİPLİĞİ ORANI YÜKSELDİ

Artan satışlarla birlikte Türkiye’de ev sahipliği oranının bir puan artarak yüzde 56’dan yüzde 57’ye yükseldiği aktarıldı. Uzun süredir yaşanan gerilemenin ardından gelen bu artışın önemli olduğu ancak oranın hâlâ istenen seviyenin altında kaldığı ifade edildi.

Satış rekorlarına rağmen alıcı profilinin büyük ölçüde yatırımcılardan oluştuğu vurgulanırken, “Asıl talebin olduğu kitle, yani evi olmayanlar ise hala beklemede” değerlendirmesi yapıldı.

2026 İÇİN YENİ KONUT MODELLERİ ÇAĞRISI

Sosyal konut projelerinin dar gelirli için kritik önemde olduğu belirtilirken, başvuru yoğunluğunun mevcut ihtiyacın çok daha fazla olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Bu nedenle orta gelir grubuna yönelik yeni konut modellerinin gündeme gelmesi gerektiği vurgulandı.

“Dünyada örnekleri olan erişilebilir konut modellerini 2026’da ülkemizde de uygulamalıyız. Kamu arsasında özel sektör işbirliği, markalı konut projelerinde sosyal konuta pay ayrılması, sosyal kiralık konut üretimi gibi modeller için pilot uygulamalara başlamalı ve başarısına göre genele yaymalıyız. 2025 konutta satış yılıydı, 2026 da üretim yılı olmalı” görüşü dile getirildi.

KREDİLİ SATIŞLAR DÜŞÜK KALDI

2025 yılında gerçekleşen konut satışlarında banka kredili işlemlerin payının yüzde 14 ile sınırlı kaldığı belirtildi. Konut erişiminin artırılması için evi olmayanlara yönelik özel faiz oranlarının gerekli olduğu ifade edildi.

YABANCIYA SATIŞTA SERT DÜŞÜŞ

Yabancıya konut satışının gerilemeye devam ettiği belirtilerek, “2025 yılında yabancıya konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 9.4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Bu son 12 yılın en kötü oranı” denildi.

GAYRİMENKULDE CARİ AÇIK UYARISI

Genel gayrimenkul yatırımlarında da benzer bir tablo oluştuğuna dikkat çekilerek, “Son bir yıllık verilere bakıldığında yabancıların Türkiye’deki net gayrimenkul alımı 2 milyar 308 milyon dolar oldu. Türklerin yurtdışı gayrimenkul alımı ise 2 milyar 657 milyon dolar ile tarihi zirveyi gördü. Gelen yatırım gidenin gerisinde kaldı. Gayrimenkulde cari açık büyüyor” ifadeleri kullanıldı.

Bu alanda kamu öncülüğünde adım atılmaması halinde ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceği uyarısı da yapıldı.