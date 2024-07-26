Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:32

Güncelleme: 26.07.2024 - 09:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Yüksek nitelikli konutlar ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “devre mülk hakkı kurulan konutlar ve” ibaresi eklendi.

Aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklendi ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirildi.

"3) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenen devre mülk sözleşmesi doğrultusunda devre mülk hakkı kurulan dairelerin turizm amaçlı kısa süreli izin belgesi işlemlerinde; 634 sayılı Kanunun 61 inci maddesine göre tapuda devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak maliklerin, kendi aralarından veya kat malikleri kuruluna temsilci olarak seçtikleri kişiler vasıtasıyla alınan kat malikleri kurulu/ortak malikler kararının noter onaylı örneği.”

“(5) 634 sayılı Kanun uyarınca, tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenen devre mülk veya yönetim sözleşmesi doğrultusunda devre mülk hakkı kurulan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanması durumunda; izin belgesi, kat malikleri kurulunca (müstakil yapılarda ortak malikler tarafından) yetkilendirilen yönetim şirketi adına düzenlenir. Devre mülk hakkı kurulan taşınmazların belgelendirilmesinde yüksek nitelikli konut nitelikleri aranır. Bu fıkra kapsamında yapılan başvurularda ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

a) Devre mülk veya yönetim sözleşmesi.

b) İmar durum belgesi örneği, parselin turizm kullanımına ayrıldığının tespiti halinde varsa müktesep hakkın tespiti için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında ilgili belediyeden alınacak yazı.

c) Kat malikleri kurulunca/ortak maliklerce alınan, konutun turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya izin verildiğine ve bu konuda yönetim şirketinin yetkilendirildiğine ilişkin kararın noter onaylı örneği.”

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aracı hizmet sağlayıcılara iletebilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, seyahat acentaları ve aracı hizmet sağlayıcıları ile veri paylaşımı yapabilir” ibaresi eklendi.