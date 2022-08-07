Kordsa, İtalya şirketin satın alma sürecini tamamladı

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:54

Kordsa stratejik büyüme planları doğrultusunda İtalyan Microtex Composites firmasının çoğunluk hisselerinin satın alma sürecini tamamladı. Kordsa, Avrupa’da hizmet vereceği yeni tesisiyle kompozit alanında küresel ayak izini genişletecek.

Avrupa’da ağırlıklı olarak süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketini portföyüne katarak kompozit alanındaki yetkinliklerini artıran Kordsa, yaptığı yatırımla sektörel ve ürün bazlı çeşitlilik sağlamayı hedefliyor. Kordsa, Türkiye’de Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerin ihracatını gerçekleştirerek dünya devleri arasında yer alıyor.

KOMPOZİT SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLERLE ODAKLANACAK

Yeni yatırımını değerlendiren Sabancı Holding Sanayi Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “Kordsa'nın Microtex Composites satın alımı ülkemizde geliştirdiğimiz ürünlerin dünya pazarına açılmasında ve ileri teknolojinin ülkemize kazandırılmasında çok değerli bir adım. Microtex Composites, Avrupa’da lüks ve elektrikli araç pazarında başarılı bir oyuncu. Bu satın alma ile birlikte ileri malzemeler şirketi olan Kordsa, Avrupa’daki konumumu daha da güçlendiriyor. Sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejimizin önemli bir parçası olan kompozit teknolojilerinde yaptığımız Microtex Composites yatırımıyla sektöre öncülük etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Microtex Composites satın almasının sonuçlanmasıyla ilgili Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım, “2012 yılında girdiğimiz kompozit teknolojileri pazarında üzerinde çalıştığımız alanlardan biri de mobilite. Daha az emisyon hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ürün yelpazemizi geliştirirken bir yandan da ileri malzeme teknolojileri şirketi olarak konumumuzu güçlendiriyoruz. Avrupa’daki Microtex Composites yatırımımız ile operasyonel kabiliyetimizi ve tedarik zincirindeki yerimizi güçlendirecek önemli bir adıma imza atmış olacağız” dedi.

Microtex Composites Genel Müdürü Massimo Becagali ise; “Kordsa, gerek kompozit teknolojilerinde Amerika’da havacılık endüstrisindeki girişimleriyle gerekse Türkiye’deki Ar-Ge merkezleriyle öncü bir şirkettir. Teknik tekstil sektöründe de dünyada lider olan Kordsa ile yaptığımız ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklığın Microtex Composites’i de güçlendireceğine ve uluslararası bir dinamizm katacağına inanıyorum” dedi.