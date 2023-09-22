Körfez'de tepki büyürken sektör, 'Turisti milliyetine göre ayırmayız' diyor

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Hükümetin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi üzerine bu ülkelerden gelen turist sayısı ilk 7 ayda 4 milyonu geçti. Sektörün yıl sonu hedefi ise 6 milyondu. Ancak birkaç haftadır sosyal medya üzerinden Arap turistlere yönelik tepkiler gündeme gelirken Trabzon’da yaşanan olay ise tepkilerin alevlenmesine neden oldu.

(Ramazan Bingöl)

Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, Arap turistlere yönelik sözlere sert tepki göstererek “Sen hiç dükkân çalıştırdın mı? Arap turistler ülkemizde perakende başta olmak üzere birçok sektör için kritik bir öneme sahiptir. Ekonomimize ve turizmimize önemli katkıları bulunan Arap turistlere yönelik her türlü ırkçı söylem doğrudan ekonomimize zarar veriyor” dedi.

(Mustafa Dündar)

‘PROFİL ÇOK DEĞİŞTİ’

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Dündar da bu duruma tepki göstererek “Bizim için ‘Arap turist’ diye bir şey yok sadece ‘turist’ vardır” dedi. Bölgeye yıllardır her milliyetten turist geldiğini hatırlatan Dündar, “Gelen turistin profili değişti. TL’nin değer kaybı, bölgemizdeki kaçak otellerle birlikte iyice düşen fiyatlar her sosyoekonomik gruptan turistin gelmesine sebep oldu. Trabzon’da 600 otel var 400’ü kaçak. Bunlar çok kötü hizmet vererek kaliteli turisti kaçırıyor ve meydan yurttaşta rahatsızlık yaratan düşük profilli turistlere kalıyor” dedi.

(Müberra Eresin)

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise “Trabzon’da yaşanan bu hadisenin ülkemizi karalamak isteyenler tarafından abartılarak gündeme getirilmesi çabalarına ise misafirlerimizin halkımızın konukseverliğinin bilincinde olmalarının en iyi cevap olduğunu düşünüyoruz” dedi.

(Servet Terziler)

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler de şöyle konuştu: “2022’deki ciromuzun yüzde 30’u Arap misafirlerimizden geldi. Bu da 1 milyar dolardan fazla bir gelir demek. Ben bu çağrının karşılık bulacağını sanmıyorum. Provakötörlerin abartmasıdır bu.”

(Sinan Öncel)

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise “Bir turizm ülkesinin turiste sırf milliyeti sebebiyle ‘gelme’ demesi hem ayrımcılık hem saygısızlıktır. Geçici sığınmacılara olan tepki turistlere sıçramamalı. Bu insanlar 1 hafta, 15 gün kalıp geri giden insanlar. Ayrıca istatistiklere bakıldığında Türkiye’ye en fazla turist Almanya, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerden geliyor. Araplar ilk 5’te bile değil. Buna karşın en yüksek harcamayı Körfez turisti yapıyor” diye konuştu.