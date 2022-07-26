Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve 2 şirkete daha soruşturma

26 Temmuz 2022 Salı, 11:58

Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek ve Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeniden satıcılarına müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

KARAR ŞÖYLE:

"Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı. (26.7.2022)

Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek ve Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeniden satıcılarına müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/474-M sayı ile karar verdi."