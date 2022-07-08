Rekabet Kurulu, DyDo Drinco'ya idari para cezası verdi
Rekabet Kurulu, içecek satış ve pazarlama alanında faaliyet gösteren DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ’ye 14 milyon 302 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ancak Kurul bu cezada yüzde 20 oranında indirim yaparak idari para cezasını 11 milyon 441 bin 624 lira olarak düzenledi.
Rekabet Kurulu, kararını internet hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile paylaştı.
Kararda, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ'nin satışını yaptığı ürünlerin raf fiyatına müdahale etmek suretiyle perakende satış noktalarının yeniden satış fiyatını belirleyerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Bu doğrultuda teşebbüse, 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 14 milyon 302 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilen idari para cezasında yüzde 20 oranında indirim uygulandı. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 11 milyon 441 bin 624 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
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