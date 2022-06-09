Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz: Başarının anahtarı Ar-Ge

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Çelik çaydanlıktan çelik cezveli kahve makinesine kadar pek çok ilkin altında imzası olan bir aile şirketi Korkmaz. 50 yıl önce Tahtakale’de 50 metrekarelik bir dükkânda başlayan yolculuğu 1000 kişiyi aşan istihdamı, katma değeri yüksek üretime geçen iki fabrikası, onlarca ödülü ile sınırları aşıp bir dünya markası oldu. Bugün ailenin üç nesli bir arada çalışıyor, 115 ülkeye ihracat yapıyor ve ilave 1500 istihdam yaratacak yeni yatırımları yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Üstelik tüm bunları sessiz soluksuz yapıyor.

MAĞAZALAR ARTACAK

Şirketinin 50. yılı dolayısıyla basınla bir buluşma gerçekleştiren ve ailenin ikici neslinden olan Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, 1990’lı yıllarda katma değeri yüksek üretime geçerek sektörünün gelişimine de öncülük ettiklerini ve başarılarının temelinde, Ar-Ge’ye verdikleri önem ve ödün verilmeyen kalite anlayışının yattığını söyledi. Korkmaz şöyle devam etti: “Ailemin çay kaşığı ve çay tabağı üreterek başlattığı yolculuğu bu noktaya getirdik. Her koşulda üretmek ve çalışmak bize aile büyüklerimizden miras kalan en önemli başarı sırrımız. Bunu yaparken de her zaman tüketici ihtiyaçlarını, son trendleri ve son teknolojiyi odağımıza almaya devam ediyoruz. Bugün üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Bu ihracatın da yüzde 95’i kendi markamızla. Ayrıca 56 olan mağaza sayımızı bu yıl 60’a çıkaracağız.”

GUATEMALA’YA SATIŞ

En büyük ihracat pazaranının Mısır, Almanya, Kuveyt, Slovenya olduğunu belirten Kerim Korkmaz, bu konuda şu bilgiyi verdi: “Son olarak Orta Amerika’da Guatemala’ya ihracata başladık. En çok pişirme ve elektrikli ürün grupları tercih ediliyor. Ayrıca büyük pazarlarda da kendi adımızı taşıyan franchise mağazalarıyla hizmet veriyoruz.”