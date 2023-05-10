Köşeye sıkışan iktidar, Türk-İş’le anlaştı: Kamuda ‘sandık’ zammı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:53

Seçim öncesi kesenin ağzını açan iktidar, yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan kamu sözleşmesinde işçi konfederasyonlarının taleplerini karşıladı. En düşük işçi ücreti brüt 15 bin liraya çıkarılırken ilk altı ayda da yüzde 45 zam yapıldı. Ancak taşerondan kadroya alınan yeni işçilerle, eski işçiler arasındaki makasın daralması kıdemli işçilerde tepki yarattı.

Önceki akşam ve gece yapılan yoğun görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşçi tarafından verilen bilgiye göre 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşmede en düşük taban işçi ücreti brüt 15 bin TL’ye çekildi. İlk ay için ücretlere yüzde 45 zam yapıldı. İkinci altı ay yüzde 15 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de ayrı ayrı yüzde 10 artı enflasyon oranında zam yapılacak. Böylece 2024 sonunda en düşük kamu işçisinin ücreti brüt 22 bin liraya yaklaşmış olacak

‘REFAH PAYI DAHİL’

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz” dedi. Erdoğan, gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ek artış yapılacağını bildirdi.

Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70’lik artışa gittiklerini belirten Erdoğan, gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngördüklerini söyledi. Erdoğan, giyim ve yemek yardımlarının ücret zammı oranında artırıldığını, ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yaptıklarını belirtti. l ANKARA