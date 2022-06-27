Kredi derecelendirme kurulu büyüme tahminlerini düşürdü
S&P, Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü, enflasyon beklentilerini yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kurulu S&P Global, enflasyonist baskıların yüksekliğine işaret ederek Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
S&P Global kıdemli ekonomisti Marion Amiot hazırladığı raporda, "Euro Bölgesi ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminlerimizi yüzde 2,7'den 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirdik" ifadelerine yer verirken, tüketici fiyat enflasyonu için beklentileri yükselttiklerini vurguladı.
Amiot, Euro Bölgesi'nde bu yıl tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 7'ye yükseleceğini ve gelecek yıl yüzde 3,4 olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Kuruluş, Mayıs ayında yayınladığı raporda 2022 yılı için enflasyon tahminini yüzde 6,4, 2023 için yüzde 3 olarak ortaya koymuştu.
Tüketicilerin satın alma güçlerindeki sıkışmayı hissetmeye başladıklarını belirten S&P, artan istihdam ile ücret artışlarının yüksek fiyatları karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı.
Bununla birlikte pandemi döneminde oluşturulan tasarrufların ve hizmetler için birikmiş talebin tüketimi bir süre daha artırmasını beklediklerini ifade eden S&P, finansal piyasalardaki kargaşanın net servetleri azaltması nedeniyle harcamaların 3 ay öncesine göre daha az olacağını da savundu.
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