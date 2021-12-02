Kredi derecelendirme kuruluşu S and P açıkladı: 'TL'ye duyulan güvene zarar verebilir'
Kredi derecelendirme kuruluşu S and P, kur risklerine karşı ödünç rezervlerin kullanılmasının Türk Lirası'na duyulan güvene daha fazla zarar verebileceğini açıkladı.
S and P, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin kredi notunu risk altına sokabileceği açıklamasında bulundu.
Reuters'a gönderdiği açıklamada S and P, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervinin, döviz ve altın mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılıklar yoluyla dolaylı olarak hane halkından ödünç alındığını ya da swap yoluyla ticari bankalara borçlanılarak edinildiği belirtildi.
UYARIDA BULUNDU
Açıklamada, "Döviz kurunu dengelemek için bu ödünç rezervlerin kullanılmasının TL'ye duyulan güvene daha fazla zarar verme ve finansal istikrara yönelik soru işaretlerini artırma riskini taşıdığı görüşündeyiz" ifadesi yer aldı.
S and P ayrıca Türkiye'de kamu bankaları yoluya önemli ölçüde kredi genişlemesi sağlandığını ve bu bankalarda sorun yaşanması halinde önemli ölçüde sermaye desteği gerekebileceği uyarısında bulundu.
S and P Türkiye'yi şu anda B+ kredi notu ve durağan görünümle derecelendiriyor.
TL geçtiğimiz ay, TCMB'nin yüksek enflasyona rağmen faizleri düşürme kararı almasının ardından neredeyse yüzde 30 değer kaybetti. TCMB geçen gün, TL'yi korumak için piyasalara müdahale ettiğini açıklamıştı.
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