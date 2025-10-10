Kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvuruları son buluyor. İlgililere verilen 3 aylık süre tamamlanıyor. Kredi kartı borç yapılandırma bitti mi? Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BİTTİ Mİ?

BDDK tarafından temmuz ayında duyurulan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma için verilen 3 aylık süre 10 Ekim'de noktalanıyor.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Kredi kartı yapılandırma işlemlerine en fazla 3,11 oranında faiz uygulanabilecek. Kredi ve kredi kartı borç yapılandırmaları 48 ay sürecek.

Düzenleme sayesinde; kredi kartı borcunun sadece asgarisi değil, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenememesi de yapılandırma kapsamına alındı.

Krediler için 30 günü aşan gecikme süresi yerine, her türlü gecikme yapılandırma için yeterli olacak.

Yapılandırmayla belirlenen aylık taksit, ilgili ayın asgari ödeme tutarı üzerine eklenir. Kart yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kredi kartı limitleri arttırılamaz.

Yeniden yapılandırma limiti, kredi kartı limitini aştığı durumlarda, aşan miktar limit aşımı olarak değerlendirilmiyor.