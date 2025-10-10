Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvuruları bugün sona eriyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında aldığı kararla kredi kartı ve kredi borçlarının azami yüzde 3,11 faiz oranıyla 48 aya kadar vadelendirilebilmesine olanak tanıyan yeni bir yapılandırma düzenlemesi açıklamıştı.

Bu karar kapsamında yalnızca asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kart borçları da yapılandırmaya dahil edildi.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH BUGÜN

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlular için başvuru süresi bugün sona erecek. Düzenleme, 10 temmuz 2025 itibarıyla gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) sahiplerini kapsıyor. Ancak, bu tarihten sonra oluşan gecikmeler yapılandırma kapsamına alınmayacak.

YENİ FAİZ ORANI BELLİ OLDU

Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami yapılandırma faizi yüzde 3,11 olarak açıklandı. Bu orana Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) gibi vergiler eklendiğinde, kredinin aylık maliyet oranı yüzde 4,043’e yükseliyor.