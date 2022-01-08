Kredi kartı harcamaları rekor seviyeye ulaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 31 Aralık haftasında kartla yapılan harcamalar rekor seviyeye yükseldi.
Yüksek enflasyon kartlı harcama verilerine de yansıdı. TCMB verilerine göre, 31 Aralık haftasında kartlı harcamalar 194,7 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi.
Veriler gıda ve market harcamalarının da rekor seviyede olduğunu gösterdi. 31 Aralık haftasında çeşitli gıda kategorisi altındaki kartlı harcamalar 21,3 milyar TL'ye çıktı. Market harcamaları ise aynı dönemde 68,3 milyar TL olarak kaydedildi.
Böylelikle iki kategoride de tüm zamanların en yüksek haftalık verisi izlendi.
ENFLASYON 19 YILIN ZİRVESİNDE
Aralık'ta enflasyon yüzde 36,1 ile 19 yılın zirvesine çıkarken gıda enflasyonu da yüzde 43,8 olarak kaydedilmişti. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
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