Kredi kartı ile ödemede yeni düzenleme yolda: Limitlerde büyük değişiklik!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı nakit avans limitinde önemli bir artış planlıyor. Mevcut 25 bin TL olan limitin yüzde 50 artırılarak 50 bin TL’ye çıkarılması gündemde. Bu düzenlemeyle kredi kartı sahipleri acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut limitin neredeyse iki katına kadar nakit çekim yapabilecek.

TAKSİTLİ NAKİT AVANS SÜRESİ UZAYACAK

Sadece nakit avans limiti değil, taksitli nakit avans işlemlerinde de esneklik sağlanacak. Şu anda en fazla 3 ay olan taksit süresi, yeni düzenlemeyle 6 aya kadar çıkarılabilir. Böylece kullanıcılar daha uzun vadeli ödeme imkânına kavuşacak.

BANKALAR HAZIRLIK YAPIYOR

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemesi bekleniyor. Ancak değişikliğin ne zaman uygulanacağı henüz netlik kazanmadı. Bankalar, süreç ilerledikçe müşterilerini bilgilendirecek.

LİMİT VE TAKSİT BİLGİLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi kartı sahiplerinin, nakit avans limitleri ve taksit seçenekleri hakkında bilgi almak için mobil bankacılık uygulamaları ya da müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor. Bu sayede kişisel limit bilgilerine hızlıca ulaşmak mümkün.