Kredi kartı ve nakit avanslarda yeni adım: 'Bıçak kemiğe dayanmış durumda'

Kredi kartları ve tüketici finansmanı düzenlemeleri, son dönemde ekonomi yönetiminin gündeminde önemli yer tutuyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, BDDK'nın kredi kartlarına yönelik yeni çalışmalar yaptığını belirterek, bu süreçte bazı esneme adımlarının sinyalini verdi.

BDDK’NIN SIKI POLİTİKASI GEVŞEYEBİLİR

Eryılmaz, BDDK’nın 2024 yılında kredi kartlarında nakit avans limitlerini düşürdüğünü ve taksit sürelerini 12 aydan 3 aya indirdiğini hatırlattı. Bu sert önlemlerin temel amacının enflasyonla mücadele olduğunu ifade eden Eryılmaz, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu sıkı politikanın gevşetileceğine işaret etti. “BDDK'nın haber akışlarına baktığımızda artık esneme gündeme getiriyor” dedi.

TAKSİT SÜRELERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

“Enflasyon riski oluşturmadan, kademeli bir şekilde bu sertliğin kaldırılacağını görüyoruz” diyen Eryılmaz, taksit sürelerinin aşamalı olarak artırılabileceğini de belirtti. İlk aşamada 3 ay olan vadenin 6 aya yükseltilebileceğini söyledi.

DAR GELİRLİ KESİM ZOR DURUMDA

Dar gelirli kesimin artık dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayan Eryılmaz, “Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda” ifadesini kullandı. Ayrıca büyümedeki yavaşlama sinyalleri nedeniyle yapılacak esnemelerin enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını belirtti.

YENİ ADIMLAR MAYIS SONRASI NETLEŞECEK

Yakın zamanda yeni adımların atılabileceğini söyleyen Eryılmaz, düzenlemelerin büyük ihtimalle Merkez Bankası'nın 22 Mayıs'taki enflasyon raporunun ardından netleşeceğini aktardı. “Doğru bir uygulama” olarak değerlendirdiği bu adımların, özellikle dar gelirli kesime belirli düzeyde rahatlama sağlayacağını ifade etti ve “Bu enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturmaz” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ TEMKİNLİ OLACAK

Öte yandan faiz indirimi beklentilerinin Temmuz ayına sarkabileceğini belirten Eryılmaz, Merkez Bankası'nın bu konuda temkinli hareket edeceğini öngördü.