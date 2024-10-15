Kredi kartından ne zaman 750 TL katılma payı kesilecek? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı?
Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, yurttaşa getirilen ek vergiler direkt Savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak. Bu vergilerden biri de 100 bin lira üstündeki kredi kartlarından yıllık olarak kesilecek 750 TL katılım payı oldu. Peki, Kredi kartından ne zaman 750 TL katılma payı kesilecek?
AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde yer alan 100 bin lira üzerindeki kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Peki, Kredi kartından ne zaman 750 TL katılma payı kesilecek?
KREDİ KARTINDAN NE ZAMAN 750 TL KATILIM PAYI TAHSİL EDİLECEK?
Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.
Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.
Katılma payına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.
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