Kredi kartıyla harcamalara düzenleme sinyali! Taksit dönemi sona mı eriyor?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:06

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:06

İktidar tarafından 2024 yılında kredi kartı harcamalarıma kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programında, kredi kartı ile taksitli mal alımlarına tedbir getirilmesinin yer aldığı ortaya çıktı.

Programda, ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirileceği belirtildi.

İlgili madde, "Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri başta olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları destekleyici olarak alınan mevcut kararların etkileri analiz edilecek, gerek görülmesi durumunda ilave tedbirler alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.