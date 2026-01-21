Kripto borsasında 'Grönland' kışı: Bitcoin o seviyenin altına düştü!

Bitcoin, jeopolitik tansiyonun Grönland üzerinden yükselmesi ve ticaret savaşı tehditlerinin güçlenmesiyle sert değer kaybederek 90 bin doların altına geriledi. ABD yönetiminin Grönland’ın kontrolüne yönelik ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının gündeme gelmesi, küresel piyasalarda risk algısını belirgin şekilde yükseltti.

RİSKTEN KAÇIŞ KRİPTOYU DA VURDU

Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi güçlenirken, hisse senedi ve tahvil piyasalarında sert satışlar görüldü. Piyasalarda en riskli varlıklar arasında değerlendirilen kripto paralar da bu baskıdan payını aldı ve değer kaybı hızlandı.

Bu süreçte sektörün önde gelen şirketlerinden Coinbase’in geçen hafta sonu beklenmedik şekilde desteğini çekmesi, dijital varlık piyasasına düzenleyici netlik kazandırmayı hedefleyen Clarity Act’ın askıya alınmasına yol açtı. Söz konusu gelişme, kripto piyasaları üzerinde ilave bir baskı unsuru oluşturdu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren Hilbert Group’un yatırım direktörü Russell Thompson, “Başkan Trump'ın Avrupa'ya gümrük vergisi uygulama tehdidi Bitcoin'i baskı altına aldı” değerlendirmesinde bulundu. Thompson, “Senato komitesinde Clarity Act'ın ertelenmesi, esas olarak Coinbase'in endişeleri nedeniyle, piyasadaki olumlu havayı büyük ölçüde ortadan kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Offchain Labs’ın finans stratejisti Beto Aparicio ise kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çekerek, “Kısa vadeli oynaklık devam etse de, Bitcoin'in tepkileri, daha geniş makroekonomik güçlerle artan entegrasyonunun bir başka işareti ve kırılganlıktan ziyade olgunlaşmayı işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Güncel kripto para fiyatlarına göre saat 10.40 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,42 değer kaybıyla 89 bin 226 dolardan işlem gördü.

Ethereum yüzde 0,47 düşüşle 2 bin 967 dolardan alıcı bulurken, Ripple (XRP) yüzde 0,17 değer kaybıyla 1,91 dolardan işlem gördü. Solana (SOL) yüzde 0,31’lik düşüşle 127,90 dolara gerilerken, Dogecoin (DOGE) yüzde 0,21 düşüşle 0,1250 dolardan alıcı buldu.