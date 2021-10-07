Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu? (7 Ekim 2021)
Bitcoin 55 bin doların üzerini gördü. Günlük yükselişi yüzde 10'u aştı. Bu yükselişte ünlü milyarder George Soros'un yatırım firması Soros Fund Management'ın Bitcoin aldığını açıklaması ve SEC Başkanı'nın kripto paraları yasaklamayı düşünmediklerini söylemesi etkili oldu
Dün 3 ayın ardından 50 bin doların üzerini gören Bitcoin yükselişini bugüne de taşıdı.
Bitcoin gün içerisinde 55 bin doları gördü. Ardından önce 54 bin dolara geriledi. Saat 19.00 itibarıyla ise günlük yüzde 10.5 yükselişle 55 bin 10 dolara çıktı.
Piyasa değeri bakımından 2'ince büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3.1 değer kazanarak 3 bin 560 doları gördü.
SEC BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 75'i değer kazancına imza attı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paraları yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını açıklaması yükselişi destekledi.
Gensler Kongre'de yaptığı konuşmada ayrıca, kripto piyasası konusunda endişelerini de ifade etti ve insanların bu piyasada zarar görmesinden endişe duyduğunu vurguladı.
'BİRAZ VAR ÇOK DEĞİL'
Ancak piyasada asıl moralleri yükselten dünyaca ünlü milyarder George Soros'un yatırım firması Soros Fund Management'ın açıklaması oldu.
Soros Fund Management CEO'su Dawn Fitzpatrick daha önce Bitcoin aldıklarına yönelik çıkan haberleri doğruladı. Katıldığı Bloomberg zirvesinde açıklamalarda bulunan Fitzpatrick "Biraz coinimiz var, çok değil" dedi.
Fitzpatrick DeFi ve benzer teknolojilerin kullanım alanlarının kripto paraların kendisinden daha ilginç olduğunu belirtti.
Soros'un Bitcoin alımına dair ilk haberler temmuz ayında çıkmıştı ancak daha önce konuyla ilgili yetkili bir ağızdan açıklama gelmemişti.
Kaynak: HaberTürk
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