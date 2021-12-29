Kripto paralarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (29 Aralık 2021)

29 Aralık 2021 Çarşamba, 07:34

Aralık ayı, Bitcoin için hayal kırıklığı yarattı. Dar banda sıkışan ve tarihi zirvesinden yaklaşık olarak yüzde 30 geride seyreden Bitcoin, 52 bin doların kıyısından dönerek 48 bin dolara kadar sert düşüş gerçekleştirdi. Benzer şekilde 4.100 doları aşan Ethereum da dün sabah itibarıyla yüzde 3.5'luk değer kaybıyla 3.890 dolara geriledi. Bitcoin ve Ethereum'da görülen satıcılı seyir piyasanın geneline yansıdı.

MADENCİLİĞİ DURDURDU

Doların küresel olarak güçlenmesinin de etkisiyle kritik seviyelerden satışlar gelmeye başladı. Analistler kripto paralardaki düşüşün sadece dış piyasa ile alakalı olmadığını, kripto para özelinde gelişmeler yaşandığını aktardı. İran'ın Bitcoin madenciliği faaliyetlerini bir süreliğine durdurması ve El Salvador'da işlerin iyi gitmemesi Bitcoin'i zayıflattı. İran, kış aylarında artan genel enerji tüketimi nedeniyle Bitcoin faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. İranlı yetkililer geçen ay kaydedilen rekor enerji tüketimini azaltmak için bu kararı aldıklarını duyurdu.

DENGE BULAMIYOR

El Salvador'da ise Bitcoin işlemleri Bitcoin'in ulusal para birimi ilan edilmesinden bu yana yüzde 89 oranında düşüş gösterdi. Uzmanlar, halkın Bitcoin'i terk edip daha fazla kullanımı olan diğer Kripto Para birimlerine geçebileceğini öne sürdü. Kripto para birimi Bitcoin, kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesinin ardından toparlanma eğilimine giremedi. Bitcoin dün gün içinde en düşük 48 bin 839 dolar, en yüksek 51 bin 956 dolar seviyesini gördü.

6 MİLYAR DOLARLIK OPSİYONU SONLANACAK

Sözcü'nün haberine göre, hazirandan bu yana hep aynı yönde hareket eden Bitcoin ve S&P 500, 6 ayın ardından ilk defa Aralık'ta ayrıştı. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, bu hafta Cuma günü 6 milyar dolara yakın opsiyonun sonlanacak olması ile piyasalarda yüksek oynaklık yaşandığını belirtti. Süllü, “Bitcoin 47.500 dolar seviyesi ana desteğinden henüz kopmadı. İhtiyatlı olmak adına 47.000 dolar seviyesi zarar kes olarak tanımlanabilir ve yeniden 52.000 dolar seviyelerine doğru ataklar görebiliriz” diye konuştu.