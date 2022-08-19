19 Ağustos 2022 Cuma, 16:40

Kripto piyasalara yeniden 'Mt. Gox' kabusu çöktü.

Düşen risk iştahının yanında kripto Borsa Mt. Gox'tan çalınan bir kısım Bitcoin'in piyasaya geri dönüp, satılacağı yönündeki endişeler yeni bir satış dalgası yarattı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Bitcoin yüzde 9'a varan düşüşle 21 bin 500 doların altını test etti. Ethereum'da da günlük kayıp yüzde 9'a çıktı.

2010 yılında kurulan Tokyo merkezli kripto para Borsası kurulduğu günden itibaren birçok siber saldırıya maruz kalmıştı.

KRİPTO YATIRIMCILARI TEDİRGİN



2014 yılı başında kullanıcılar uzun çekim süreleri konusunda şikayetlerini artırmıştı. Çekim süreçleri o kadar uzun olmaya başlamıştı ki kullanıcılar forumlarda şikayet grupları bile oluşturmuştu.

Sekiz yıllık süreç sonunda mahkeme heyeti mağdurlara yatırımlarının bir bölümünü geri ödeyeceklerini açıkladı. Heyet, elinde mağdurlara dağıtılmak üzere 140.000 Bitcoin ve 500 bin ABD doları bulunduruyor.

Piyasaya bir anda girecek olan günümüz değeri 3,3 milyar dolarlık 140 bin Bitcoin ise kripto yatırımcılarını tedirgin etti. Sebebi ise 2014 yılında Mt.Gox borsasında Bitcoin’leri çalınan mağdurların ortalama Bitcoin maliyetleri 200 dolar olduğunun düşünülmesi.

Piyasalarda konuşulan senaryolardan birinde maliyetleri aşırı düşük olan Bitcoin’lerin giderek artan enflasyonist bir ortamda mağdur yatırımcılar tarafından direkt nakde çevrilmesi. Bu senaryoda Bitcoin üzerinde giderek artan bir satış dalgası ve kripto piyasalarda ciddi bir çöküş bekleniyor.