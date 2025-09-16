Kripto piyasasında gözler Fed’in faiz kararında: Kritik açıklama yarın!

Küresel piyasaların odağında Fed’in faiz kararı var. Yarın yapılacak 6. FOMC toplantısında, Fed’in bu yılki ilk faiz indirimi kararını duyurması bekleniyor. Geçen toplantılarda faiz oranlarını sabit tutan Fed’in, istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin sınırlı enflasyon etkisi nedeniyle adım atması olası görülüyor.

PİYASALAR 25 BAZ PUANLIK İNDİRİMİ FİYATLIYOR

25 baz puanlık indirim beklentisi piyasalar tarafından fiyatlanmış durumda. Yılın kalan toplantılarında da benzer 25’er baz puanlık indirim ihtimalleri öne çıkıyor. İlk indirimin ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve mesajları kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenecek.

KRİPTO PİYASALARINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Fed’in faiz konusunda bir açmazla karşı karşıya olduğunu belirtti. Tufaner, “Gümrük tarifelerinin belirsiz etkileri ve yüksek işsizlik başvuruları, Fed’in temkinli duruşunun temel nedenleri. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi baskısı da diğer etkenlerden biri” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ KRİPTO PARALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Tufaner, faiz indiriminin kripto para piyasaları üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi:

Piyasalar faiz indirim sürecini bekliyordu. Olası bir adım, kripto varlıkları pozitif etkiler. Ancak bu süreçte jeopolitik gelişmeler de kritik rol oynayacak. Fed’in parasal gevşeme döngüsü, yatırımcılar için uzun süredir beklenen bir durumdu. Faiz kararının tek seferlik mi yoksa döngüsel mi olacağı, kripto piyasaları açısından büyük önem taşıyor.

ORTA VADEDE DÜZENLEMELER ÖNEMLİ

Tufaner, kısa vadede faiz kararları ve makroekonomik faktörlerin kripto paraları etkileyeceğini, orta vadede ise ABD’nin stabilcoin ve tokenize menkul kıymet düzenlemelerinin piyasayı şekillendireceğini vurguladı. Türkiye’de dijital paralara geçiş süreci ve regülasyonların yaygınlaşmasıyla, kripto varlıklara para girişinin hızlanması bekleniyor.