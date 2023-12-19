Kripto piyasasında son durum: Bitcoin tekrar 43 bin dolar sınırında

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:25

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:25

Kripto para piyasasının toplam değeri, yüzde 0,83'lük bir artışla 1,572 trilyon dolara ulaştı. CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte ağ genelinde toplam 224 milyon ABD doları tutarında likidasyon gerçekleşti. Bu miktarın 127 milyon dolarlık kısmını uzun pozisyonlar, 97,1 milyon dolarlık kısmını ise kısa pozisyonlar oluşturuyor. BTC için likidasyon miktarı 69,2 milyon dolar, ETH için ise 34,5 milyon dolar oldu.

Öne Çıkan Altcoinler:

Sei (SEI): Fiyat 0,3373 dolar, 24 Saatlik Artış yüzde 37,92, Haftalık Artış yüzde 37,58, Piyasa Değeri 775.771.947 dolar

0,3373 dolar, yüzde 37,92, yüzde 37,58, 775.771.947 dolar WOO Network (WOO): Fiyat 0,4794 dolar, 24 Saatlik Artış yüzde 26,26, Haftalık Artış yüzde 85,56, Piyasa Değeri 853.859.287 dolar

0,4794 dolar, yüzde 26,26, yüzde 85,56, 853.859.287 dolar Injective (INJ): Fiyat $38,39 dolar, 24 Saatlik Artış yüzde 22,10, Haftalık Artış yüzde 48,33, Piyasa Değeri 3.214.978.752 dolar

$38,39 dolar, yüzde 22,10, yüzde 48,33, 3.214.978.752 dolar VeChain (VET): Fiyat 0,03277 dolar, 24 Saatlik Artış yüzde 15,94, Haftalık Artış yüzde 14,09, Piyasa Değeri 2.382.884.412 dolar

0,03277 dolar, yüzde 15,94, yüzde 14,09, 2.382.884.412 dolar Immutable (IMX): Fiyat 2,19; 24 dolar, Saatlik Artış yüzde 13,92, Haftalık Artış yüzde 0,18, Piyasa Değeri 2.818.624.030 dolar

FED BAŞKANI: "2024'TE FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN"

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, WSJ'ye yaptığı açıklamada, 2024'te Fed'in faiz oranlarında indirime gitmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Enflasyonda görülen iyileşmeye işaret eden Daly, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığını ve bunu iş piyasasını mümkün olduğunca az etkileyerek yapmak istediklerini belirtti. Daly, faiz oranlarındaki bu potansiyel indirimin hane halkı ve işletmelerin gerçek borçlanma maliyetlerini artırma riskini azaltacağını ve Fed'in aşırı sıkılaştırmadan kaçınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

SEC, ETHEREUM ETF KARARINI ERTELEDİ

CoinTR Araştırma'nın aktardığına göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum ETF’i hakkındaki kararını Mayıs 2024'e kadar erteledi. Hashdex, Nasdaq Ethereum ETF ve Grayscale Ethereum Vadeli İşlemler ETF'i dahil, birkaç ETF hakkında nihai karar ertelendi. SEC, bu ETF'lerin listelenmesiyle ilgili kamuoyu görüşü toplamaya devam ediyor.

SEC'İN KRİPTO DÜZENLEME TALEBİNİ REDDETTİĞI KARARA İTİRAZ

Coinbase, SEC’nin kripto para birimlerinin menkul kıymet olarak kullanımına yönelik düzenleme talebini reddetmesinin ardından, temyize gitti. Coinbase'in hukuk müşaviri Paul Grewal, SEC'nin 15 Aralık'taki reddi karşısında, hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti. 24 Ocak 2024'e kadar SEC'nin karar kaydını sunması gerektiği belirtilirken, Coinbase, SEC'nin kararını "keyfi ve hükümsüz, yetki aşımı ve yasalara aykırı" olarak nitelendirdi.

ABD MAHKEMESİ, BINANCE'İN CEZASINI ONAYLADI

ABD mahkemesi, Binance ve eski CEO'su Changpeng “CZ” Zhao'ya karşı ceza kararını onayladı. Binance, CFTC'ye 2,7 milyar dolar ödeyecekken, CZ de bireysel olarak 150 milyon dolar ödeyecek. Bu karar ile CFTC'nin Binance'e karşı uzun süredir devam eden davası sonuçlandı.

BTC'NİN ŞİRKET HİSSE GETİRİLERİ BITCOIN'İ GEÇİYOR

Kripto para piyasasının yükselişine rağmen, HIVE Digital, Bitfarms, Iris Energy gibi BTC madencilik şirketleri ve Coinbase gibi diğer dijital varlık şirketleri, hisse fiyatlarındaki yüzde 266'ya varan getiriyle Bitcoin'in yüzde 110'luk artışını geride bıraktı. Bitcoin'in tarihi zirvesi olan 70.000 dolara ulaşması durumunda, bu şirketlere yapılan yatırımların daha büyük getiriler sağlaması bekleniyor.

İNGILTERE, DİJİTAL MENKUL KIYMETLER SANDBOX YÖNETMELİĞİNİ YAYINLADI

İngiltere, finans düzenleyici kurumlarına dijital menkul kıymetler sandbox'ı (DSS) işletme olanağı sağlayan yeni bir düzenleme tanıttı. Yeni düzenleme 8 Ocak'ta yürürlüğe girecek ve Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ile İngiltere Merkez Bankası DSS'yi işletebilecek. Şirketler ayrıca, geleneksel menkul kıymetlerin şifreleme teknolojisi kullanılarak dijitalleştirilmesini veya tokenize edilmesini destekleyen dağıtık defter teknolojisini test edecekler.



