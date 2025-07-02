Kripto piyasasında yılın ilk 6 ayı nasıl geçti?

Kripto para piyasası, yılın ilk 6 ayında önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı. Bitcoin, 110 bin doların üzerine çıkan rekor seviyelerden sonra mart ayında 80 bin doların altına indi. Yılın başında 93 bin 500 dolar olan Bitcoin, dönemi 107 bin 100 dolarla kapattı. Piyasanın toplam değeri de aynı süreçte 3,26 trilyon dolardan 3,34 trilyon dolara yükseldi. Diğer kripto paralar ise büyük ölçüde olumsuz görünüm sergiledi.

TRUMP’IN KRİPTO PARA PİYASASINA ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, yılın ilk yarısında kripto para fiyatlarını etkileyen en önemli isim oldu. Göreve başlamasının ardından ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Bu adımla Bitcoin, ABD rezervlerine altın ve petrol gibi varlıkların yanında yer aldı. Trump, ayrıca Beyaz Saray’da kripto para sektörünün önde gelen yöneticileri ve yatırımcılarını ağırlayarak tarihte ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yaptı. Başkan Trump ayrıca “Trump” isimli kripto para projesini başlattı.

ABD’DE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Trump’ın kripto paralara olumlu yaklaşımı ve ekonomi yönetimini kripto dostu isimlerle kurması, ABD’de düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Stabil kripto paraları düzenleyen yasa tasarısı Senato’dan geçti. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu düzenlemenin ABD tahvillerine ilgiyi artırmasını beklediklerini açıkladı.

KRİPTO PİYASASINDA ÇATIŞMA SÜRECİNİN ETKİSİ

Yılın ilk yarısında İsrail ile İran arasındaki çatışmalar kripto para piyasasında sert değer kayıplarına yol açtı. Bazı altcoin projelerinde kayıplar yüzde 20’yi aştı. Ateşkesle birlikte kayıpların bir kısmı telafi edildi.

TÜRKİYE’DE KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ HIZ KAZANDI

Türkiye’de de kripto paralara yönelik düzenleme çalışmaları hızlandı. İkincil düzenlemelerle kripto para borsalarının kuruluş ve işleyiş koşulları belirlendi. Bu borsalar için tanınan başvuru süresi 30 Haziran’da sona erdi. Haziran sonunda ayrıca kripto varlık transferlerine limit ve zaman sınırı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile stabil kripto para çekim işlemlerinde günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limiti uygulamaya alındı. Ayrıca, platformların varlık çekim işlemlerini alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirme zorunluluğu getirildi.