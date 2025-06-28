Kripto varlıklara 72 saat kuralı geldi: MASAK'tan yeni tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılara yönelik sıkılaştırılmış önlemler içeren yeni bir tebliğ yayımladı. 28 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla çeşitli sınırlamalar getirildi.

LİMİT UYGULAMASI

Yeni tebliğe göre, platformlar aracılığıyla yapılacak kripto varlık çekim işlemleri, alım, takas veya yatırma işlemlerinden en az 48 saat sonra yapılabilecek. İlk çekim işlemleri için bu süre 72 saat olacak.

Ayrıca, değerini sabit tutmayı amaçlayan kripto varlıkların başka platformlara transferinde günlük 3.000 ABD Doları, aylık ise 50.000 ABD Doları tutarında limit uygulanacak. Bu limitler, belirli güvenlik tedbirlerinin alınması halinde iki katına çıkarılabilecek.

BELGE ZORUNLULUĞU

Platformlar, tüm transfer işlemlerinde müşteriden en az 20 karakterlik açıklama talep edecek. Ayrıca, müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra işlem kaynağına dair belgeler de periyodik olarak istenecek.

Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı ya da arbitraj amaçlı yapılan işlemler için yönetim kurulu onayı alınması halinde sınırlamalardan muafiyet tanınabilecek. Ancak bu muafiyetin kötüye kullanılması durumunda istisnalar derhal sona erdirilecek.

Tebliğ bugünden itibaren yürürlükte

Söz konusu düzenlemelere uymayan kuruluşlar hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca cezai yaptırımlar uygulanacak. Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 29)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak müşterinin tanınması tedbirleri kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından alınacak bazı sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 26/A maddesi ile 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

b) Kripto varlık: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde tanımlanan gayri maddi varlıkları,

c) Kripto varlık çekme işlemi: Platformlar tarafından aracılık edilen ve müşterinin hesabından kripto varlık bakiyesini azaltan kripto varlık transfer işlemini,

ç) Kripto varlık hizmet sağlayıcı: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendinde tanımlanan kuruluşları,

d) Kripto varlık yatırma işlemi: Platformlar tarafından aracılık edilen ve müşterinin kripto varlık bakiyesini artıran kripto varlık transfer işlemini,

e) Platform: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (dd) bendinde tanımlanan kuruluşları,

f) Saklama kuruluşu: 13/3/2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-35/B.1)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde tanımlanan kuruluşları,

g) Tedbirler Yönetmeliği: 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,

ğ) Uyum Yönetmeliği: 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sıkılaştırılmış Tedbirler

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterileriyle ilişkilerinde sıkılaştırılmış tedbirler

MADDE 4- (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileriyle iş ilişkisi tesisi ve kimlik tespiti gerektiren diğer işlemlerinde asgari olarak Uyum Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentlerinde yer alan tedbirler uygulanır.

(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar risk yönetim politikasında, tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirleri alır.

(3) Platformlar, Tedbirler Yönetmeliğinin 24/A maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında aracılık ettikleri kripto varlık çekim işlemlerinde, başka platformlara yapılan transfer işlemleri dahil, kripto varlık transferini, transfer edilecek kripto varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirir. Bu süre, ilk kripto varlık çekim işlemleri bakımından en az 72 saat olarak uygulanır.

(4) Platformlar tarafından aracılık edilen, bir veya birden fazla resmi para birimi de dahil olmak üzere başka bir değere, hakka veya bunların birleşimine referans vererek istikrarlı bir değeri korumayı amaçlayan kripto varlıkların çekim işlemlerinde, başka platformlara yapılan transfer işlemleri dahil, günlük 3.000 ABD Doları ve aylık 50.000 ABD Doları karşılığı tutarda limit uygulanır. Ancak Tedbirler Yönetmeliğinin 24/A maddesinin birinci fıkrasının uygulanması durumunda bu limitler 2 kat uygulanabilir.

(5) Platformlar, tüm kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda bir işlem açıklaması temin eder.

(6) Platformlar; müşterinin tanınmasına ilişkin olarak tüm tedbirleri almak, varlıkların kaynağına ilişkin bilgiler ile banka ya da diğer platform nezdindeki hesap detayları dahil belgeleri periyodik olarak almak, müşterinin üçüncü ve dördüncü fıkrada yer alan tedbirlerden kaçınmasını önlemek koşuluyla, likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi amacıyla yapıldığından emin olunan kripto varlık transferlerinde, her bir müşteri için ayrı ayrı alınacak yönetim kurulu onayı ile üçüncü ve dördüncü fıkralardaki tedbirleri uygulamayabilirler. Platformlar bu fıkra kapsamında tedbir uygulamadıkları müşterilerini sürekli olarak izlemek ve kontrol etmekle yükümlü olup işlemlerin mahiyetinin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj işlemi olmadığının anlaşılması durumunda üçüncü ya da dördüncü fıkra hükümleri derhal uygulanır.

(7) Saklama kuruluşlarının platform müşterileri nam veya hesabına gerçekleştirecekleri transferler bu maddedeki kısıtlamalara tabidir.

(8) Platformlar ile saklama kuruluşları arasında gerçekleştirilecek sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan transferler bakımından bu maddede sayılan tedbirler uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülük ihlalinde uygulanacak ceza

MADDE 5- (1) Yükümlülerce bu Tebliğ ile getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde Kanunda öngörülen cezalar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.