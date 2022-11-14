Kriptoda büyük kan kaybı sürüyor: Bitcoin ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:33

Kripto varlık piyasasında FTX'in yarattığı depremin artçı şokları devam ediyor.

Piyasanın en çok işlem hacmine sahip varlığı Bitcoin yeniden 16 bin doların altını gördü. Ethereum 1.170 dolar seviyelerine çekildi.

Piyasayı sarsan FTX olayında gelişmeler piyasa üzerinde etkili oluyor. Son olarak FTX'in istifa eden CEO'su Sam Bankman-Fried'in Bahamalar'da sorgulandığı haberi geldi.

FTX'İN CEO'SU İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kripto para birimi işlem platformu FTX Group cuma günü ABD’de iflas işlemlerini başlattığını ve CEO Sam Bankman-Fried’in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Geçen hafta FTX’in likidite problemleri yaşadığı ve iflasın eşiğinde olduğunun anlaşılması üzerine kripto para birimlerinde geniş bir satış dalgası yaşanmıştı.

ABD sermaye piyasası kurulu SEC, müşterilerin varlıklarının kötüye kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Bankman-Fried hakkında soruşturma başlatmıştı.

KRİPTO DÜNYASINI NE BEKLİYOR?

JPMorgan’a göre Bitcoin şu anki değerinden yüzde 22’lik bir düşüşle 13 bin doları görebilir.

Hong Kong merkezli yatırım şirketi Moonvault Partners’ın kurucusu Shan Jun Fok’a göre ise Bitcoin, 2020 yılından bu yana en büyük düşüş yaşanarak 10 bin doların altına da gerileyebilir. Fok, FTX’in çöküşünün kurumsal yatırımcıları tam da ısınırken kripto piyasasından uzaklaştıracağını beklediğini belirtiyor.

Sei Labs’ın kurucusu Jayendra Jog’a göre, FTX “kripto uzayının en güvenilir varlıklarından biriydi, ve toparlanması uzun sürecek.” Jog’un ifadeleri şu şekilde:

“Kısa vadede, bu kripto endüstrisi için gerçekten çok kötü, ancak her şeyin sonu değil. Umuyorum ki bu yaşanan, daha kripto endüstrisinde şeffaf ve gücü dağıtmaya yönelik faaliyetlerimize olan ilgiyi artırır.”