Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

Küresel piyasalarda merakla beklenen Fed tutanakları açıklandı. Tutanaklar, 29 Ekim’de yapılan 0,25 puanlık faiz indiriminin ardından aralık ayındaki toplantıda yeni bir indirim için üyeler arasında ortak bir görüş oluşmadığını ortaya koydu.

FED TUTANAKLARININ ETKİSİ Yayımlanan notlar, altın piyasasında dalgalanmaya yol açtı. Fed’e yönelik beklentilerin zayıflamasıyla dün en yüksek 4 bin 133 doları gören ons altın, günü 4 bin 77 dolardan tamamladı. Yeni günde de 4 bin 70 dolar civarında denge arayışı devam ediyor.

ALTIN PİYASASINDA ARAYIŞ DEVAM EDİYOR Altın ve döviz kurlarındaki değişim hem iç hem de dış piyasada yakından izleniyor. Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

G Ü NCEL ALTIN F İ YATLARI Gram altın: 5 bin 541 TL

Çeyrek alt ın: 9 bin 467 TL

Cumhuriyet altını: 37 bin 724 TL

Ons altın: 4 bin 70 dolar