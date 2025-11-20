Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…
Paylaş

Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

20.11.2025 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları...

Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

Küresel piyasalarda merakla beklenen Fed tutanakları açıklandı. Tutanaklar, 29 Ekim’de yapılan 0,25 puanlık faiz indiriminin ardından aralık ayındaki toplantıda yeni bir indirim için üyeler arasında ortak bir görüş oluşmadığını ortaya koydu.

Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

FED TUTANAKLARININ ETKİSİ

Yayımlanan notlar, altın piyasasında dalgalanmaya yol açtı. Fed’e yönelik beklentilerin zayıflamasıyla dün en yüksek 4 bin 133 doları gören ons altın, günü 4 bin 77 dolardan tamamladı. Yeni günde de 4 bin 70 dolar civarında denge arayışı devam ediyor.

Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTIN PİYASASINDA ARAYIŞ DEVAM EDİYOR

Altın ve döviz kurlarındaki değişim hem iç hem de dış piyasada yakından izleniyor. Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 541 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 467 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 724 TL
  • Ons altın: 4 bin 70 dolar
Kritik belgeler açıklandı: Altın fiyatları sert düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…
  • Yarım altın: 18 bin 923 TL
  • Tam altın: 37 bin 941 TL
  • Gremse altın: 95 bin 145 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #ons altın #Cumhuriyet altını