Kritik gün bugün: Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Beklentiler ne yönde?

Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı kararları yakından izliyor. Merkez Bankası'nın temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Piyasalarda, TCMB’nin faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler öne çıkıyor. Bu beklenti, özellikle Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. Ekonomistlerin tahminleri, Merkez Bankası'nın 250 ile 600 baz puan arasında bir faiz indirimi yapabileceği yönünde. Medyan beklenti ise 250 baz puanlık bir indirim olarak öne çıkıyor.

Son günlerde borsada yaşanan yükselişlerin, faiz indirimi beklentileriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Alınacak karar, sadece hisse senedi piyasasını değil, aynı zamanda döviz kuru ve tahvil piyasalarını da etkileyebilir.

GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ SABİT KALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Bugünkü karar, para politikasının yönü açısından belirleyici olurken, enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar bakımından da kritik önem taşıyor.